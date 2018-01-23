北京汽車(01958-HK)向前鋒(600733-CN)出售新能源汽車權益

北京汽車(01958-HK)公布，向前鋒股份(600733-CN)出售新能源汽車8.15%股權，由前鋒股份發行6240.95萬股新A股支付；同時，前鋒股份以其全部資產及負債與北汽集團持有的新能源汽車29.12%股權中的等值部份進行置換，以及發行6.99億股新A股以購買北汽集團所持新能源汽車股權的差額部份以及戴姆勒大中華、渤海汽車、首鋼綠節及新能源汽車其他股東所各自持有的新能源汽車股權。

本次交易完成後，新能源汽車將成為前鋒股份之全資附屬公司，前鋒股份將成為北汽集團之非全資附屬公司，而北京汽車將持有前鋒股份6.51%的股權。

北汽集團、北汽廣州及渤海汽車取得前鋒股份發行的新A股自發行結束之日起36個月內不得轉讓。36個月後根據中國證監會和上交所的有關規定執行。

新能源汽車成立於2009年，其主要業務包括：裝配新能源汽車動力模塊(具體包括動力模塊電機系統裝配、動力模塊電池系統裝配以及動力模塊電控系統裝配)；生產電動乘用車；銷售新能源汽車充電設施、汽車、新能源汽車遠程監控設備、新能源汽車動力模塊系統零部件；籌備新能源汽車整車、混合動力汽車的生產項目。

於本公告日期，新能源汽車為北汽集團之非全資附屬公司，註冊資本為人民幣52.977億元，由北汽集團、北汽廣州、戴姆勒大中華、渤海汽車、首鋼綠節以及其他股東分別持有29.12%、8.15%、3.93%、3.93%、0.28%及54.59%的股份。

前鋒股份是目前中國證券市場僅存未完成股權分置改革的兩家上市公司之一，且2015年、2016年連續兩年虧損，目前處於被實行退市風險警示階段。2016年9月起至今，前鋒股份A股連續停牌16個月。因此，亟待制定切實可行的股權分置改革方案並亟需注入優良資產，提高前鋒股份資產品質，並優化前鋒股份公司治理機制。新能源汽車於2014年完成股份制改革，並先後於2016年、2017年完成兩次融資，目前正在積極籌備上市。為解決前鋒股份歷史遺留問題，同時推進新能源汽車資產證券化進程，北京市政府於2017年9月28日召開市長辦公會，原則同意北京市國資委提出的新能源汽車重組前鋒股份方案。

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