能源國際投資(00353-HK)折讓約13.86%配股淨籌8510萬

能源國際投資(00353-HK)公布，以每股0.143元配售最多6.1億股新股，集資淨額8510萬元。配售股份佔該公司經擴大後股本約16.67%，每股配售價較今日收市價0.166元，折讓約13.86%。

該公司擬將配售所得款項淨額中，2180萬元用作一般營運資金，約6330萬元則用作償還債項及負債。

公司董事曾考慮多種集資方法，並認為配售事項於現行市場情況下為公司籌集額外資金，對公司而言乃最有效率之方法。與供股或公開發售相比，配售事項需時甚短。而與債務融資相比，根據配售事項發行股份不會招致任何利息成本。

集團近年來淨流動負債狀況加劇，自於2015年12月31日之1.049億元的水平增至於2017年6月30日的8.665億元。然而，於2015年8月13日至2018年1月4日之間，由於公司承諾不發行任何股份，直至裁定有關本集團的兩井項目而針對鉅晶之訴訟，故公司在未向開曼法院申請以取得許可的情況下，無法進行任何股本集資活動。

公司已於2018年1月4日與訴訟之被告人達成和解，據此，公司將向開曼法院申請中止訴訟，因而承諾亦將被解除。公司獲其法律顧問所告知，於訴訟等民事案件的所有原告人及被告人的相互同意下，吾等可以確定訴訟將被中止的結果，因此，公司現能夠進行配售事項，而毋須向開曼法院申請以取得許可。

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