現代牧業(01117)售乳製品業務50%股權予蒙牛(02319-HK)

現代牧業(01117-HK)公布，非全資附屬公司現代牧業以5604萬元人民幣向主要股東蒙牛(02319-HK)持有99.98%股權的公司，出售旗下現代牧業蚌埠及現代牧業肥東各50%股權。集團擬將出售事項所得款項用於補充集團的一般營運資金，包括減少其有息借款，以加強其財務狀況。

現代牧業蚌埠及現代牧業肥東主要從事乳製品業務。交易完成後，該公司仍保留兩家公司各50%股權。同時，預期集團的主要業務將為供應新鮮原料奶，而蒙牛集團將為其主要客戶。經考慮以下因素後，董事會認為，集團的客戶集中於蒙牛集團乃由於中國乳製品行業的常規所致，而公司亦有能力獨立營運。

未來維持收益的能力。集團因其供應的優質原料奶在業內享負盛名，而蒙牛集團則為中國領先乳品製造商之一。隨著中國政府於2018年全面實施嬰幼兒配方奶粉註冊制，預期此行業將進一步整合，並已就長遠發展準備就緒。中國政府農業部亦推出「五大行動」以加快推進乳品業現代化建設並提升國產乳製品的消費信心。此外，乳品業的原料奶價格於2017年下半年已反彈且於2018年上半年勢頭良好，公司對原料奶價格長期保持升勢抱持樂觀態度。

據合理預期，公司及蒙牛集團將憑藉優惠政策及市場回升受惠，繼而實現公司收入。憑藉其各自在業內的聲譽及優惠政策，董事會相信，集團未來將有能力維持穩定收入。

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