全球罹患新年錯失恐懼症 美銀美林警告：賣出信號已浮現

據新興市場投資基金研究公司 (EPFR) 數據顯示，上周投資者向股票市場傾注了 239 億美元的資金，4 周來累計投入股票的資金創出紀錄最高水平。美銀美林策略師認為，今年全球股市以「超級泡沫」開局，隨着投資者將創紀錄的資金投入股市，其凌厲漲勢在短期內應會持續。

創紀錄的資金流入股市，反映出投資者絕對看好股市。全球股市繼續創出紀錄新高，促使投資者增加風險押注，擔心錯過本輪牛市的最後一波行情。美銀美林的策略師調侃說：「這是新年錯失恐懼症 (FOMO)」(Fear of Missing Out)。FOMO 特指那種總在擔心失去或錯過什麼的焦慮心情。

上周股市流入為記錄第 7 高，其中 204 億美元流入上市交易基金 (ETF)，35 億美元流入共同基金。主動型投資基金 4 周累計流入規模創下 4 年最高水平，顯示主動投資模式開始從被動型投資基金奪回一些陣地。

歐洲股市繼續從 12 月的流出局面恢復元氣，吸金 22 億美元；美國股市流入 64 億美元，仍然傲視群雄。周期性板塊仍然是主力，金融、科技、能源股流入規模最大。

香港《文匯報》引述美銀美林的策略師指出，標準普爾 500 指數當前的年化回報率高達 133%，以這樣的速度計算，該指數年底時將達到 6220 點。標準普爾 500 指數目前約在 2810 點。

新年開局強勁，但有跡象顯示，後市恐無法保持這種熱度，投資者仍對債券殖利率走勢和通膨形勢感到不安。金融機構最常問到的一個問題是，「什麼樣的債券殖利率水平會導致股市出現修正」，而民間投資者最關心的則是如何針對通膨變化佈局。

債市上周也吸引到 51 億美元的資金流入，而通膨保值債券 (TIPS) 的流入規模達到創紀錄的 15 億美元，說明投資者看待通膨壓力愈發謹慎。而大量資金流入金融類股、以及房地產投資信託遭遇大規模贖回，也是投資者正針對通膨問題進行佈局的初步跡象。

美銀美林策略師指出，信用市場資金流入放緩與價格波動遲滯，是壓力加大的信號。他們在報告中寫道「信貸是將各類資產牛市整合到一起的『黏合劑』」，並將信貸市場稱為「明顯的熊市催化劑」。

策略師表示，客戶的反饋顯示，只有當實質國內生產總值 (GDP) 預估、薪資升幅和美國 10 年期國債殖利率均升破 3%，而且標普 500 指數達到 3000 點時，市場才有可能出現修正。但在此期間，「泡沫價格走勢將會繼續」，市場人氣的看漲看跌指標已升至 7.4，接近「賣出」信號。