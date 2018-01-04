美銀美林：勿低估Fed升息風險 歐元兌美元Q1恐暴跌8%

美銀美林週三 (4 日) 發佈報告指出，市場正低估美國聯準會 (Fed) 加速升息的風險，今年第 1 季歐元兌美元可能明顯走軟，並跌至 1.10 關口，這意味著將從目前 1.2 左右水平下跌超過 8%。

因美國製造業和建築數據樂觀，且 Fed 12 月會議記錄顯示今年將加快升息，提振美元兌一籃子貨幣週三 (3 日) 反彈，歐元兌美元當天下滑 0.3% 至 1.2016，週二 (2 日) 一度觸及 4 個月高位 1.2081 美元。

歐元兌美元走勢

Fed 12 月會議記錄顯示，決策者認為勞動力市場穩步增強，經濟活動擴張，但他們擔心通膨持續低迷。這表明，Fed 將會繼續採取緩慢升息的做法，但如果膨脹加速，可能會加快升息步伐。

據 CME「美聯儲觀察」顯示，在會議紀要公佈後，Fed 今年 3 月升息 25 個基點至 1.5-1.75% 區間的概率為 64.7%，6 月至該區間概率為 42.6%。

FX168 財經網報導，美銀美林 G-10 外匯策略主管 Athanasios Vamvakidi 在報告匯總寫道，歐元對於經濟數據的消化已經過頭，市場在做多歐元，同時低估了 Fed 升息和美國稅改的影響。

當前市場正在做多歐元，這部分持倉可能面臨風險，因美銀美林對美國稅改持樂觀態度，並預測「Fed 收緊政策將超過市場預期，而歐洲央行則會繼續抑制市場對提前升息的展望。」

根據美銀經濟學家預測，Fed 在 2018 年至少會升息 3 次，在稅改獲得通過後，存在升息 4 次的風險。但是，市場消化的升息預期則略低於 2 次。

儘管該行預期歐元會在 2018 年第 1 季跌至 1.10 水準，但之後料見底並出現 U 型回升走勢。根據該行的預測，歐元兌美元 2018 年底料達到 1.19，2019 年底料觸及 1.25。