科技大佬也愛銀行股 老虎環球基金10億美元重倉抄底巴克萊

摘要：本月，歐洲銀行股是泛歐斯托克 600 指數中表現最好的板塊之一。摩根大通等認為，該板塊仍被低估，價值才剛剛開始顯現。高盛更是高呼，銀行等價值股「終於從價值陷阱轉向了價投良機。」

信披資料顯示，美國知名對沖基金老虎環球基金（Tiger Global）悄然斥資逾 10 億美元重倉押注英國銀行股巴克萊 (Barclays)。

這意味著，他們認定這隻去年表現慘不忍睹的股票今年會「鹹魚翻身」。2017 年，巴克萊累計跌幅超過 12%，遠遠跑輸大盤，因為同期泛歐斯托克 600 銀行股指數上漲了 7.5%。該股上周五收盤報 200.5 便士。

英國《金融時報》援引知情人消息稱，老虎環球買入的巴克萊股票占該股流通股總數的 2.5% 左右，多數是在該股去年 11 月跌破 180 便士，位於 52 周低位時抄底買入的。

當前，老虎環球位於巴克萊前十大流通股股東之列。

巴克萊銀行首席執行官 Jes Staley 曾誓言帶領銀行在 2019 年前實現 9% 的有形股本回報率，在 2020 年前實現 10% 的回報率。此外，他還打算專注於以美國市場為主的投行業務，以及以英國為主的消費金融業務。

老虎環球買入股票的舉動表明，他們對 Jes Staley 投下了信任票。這家基金之前一直以鍾情科技股著稱，曾大舉買入亞馬遜、Netflix 和京東等知名科技公司股票。

上周美國媒體報導稱，巴克萊有了新一輪的裁員計劃，將削減約 100 個投行工作崗位，其中包括一些頂級交易員。Jes Staley 此前曾承諾降低成本，計劃裁員 1200 人，並退出亞洲部分國家的市場。

2015 年上任 CEO 的 Jes Staley 在官網的一個影音中表示，公司已經完成了耗時多年的重組過程，出售了旗下多數非洲分支，來解決外界長期以來對其資本水平的擔憂。

巴克萊將於 2 月 22 日發布第第四季及 2017 財年業績報告。該行在第第三季面臨交易活動下滑的困境，固定收益交易收入下滑了 34%， 令其營收水平受到巨大衝擊。

美國稅改法案也對巴克萊第第四季財務構成一定壓力。該行在去年底表示，或將在第第四季減計 10 億英鎊（約合 13.4 億美元）稅後利潤，以適應新的稅率。

巴克萊還預計，公司普通股一級核心資本比率將下降約 20 個基點。

銀行股成為寵兒

自 2017 年年中以來，包括 A 股、美股、歐洲股指在內的全球主要股市的大型銀行股價一路飛漲。

而在此前十年，無論是美股還是 A 股，銀行股都不是市場最歡迎的板塊。

中美兩國銀行股在過去都被嚴重低估，本輪上漲是對過去估值的快速糾正。

在美國股市，銀行股上漲的原因是投資者開始預期，由於全球經濟形勢的好轉以及來自華盛頓的商業友好政策，商業環境將會改善。稅改和升息也會使得那些業務在美國的銀行成為最大受益者之一。

歐洲銀行股都成為了很多基金經理們的目標。包括摩根大通股票策略師 Emmanuel Cau 在內的分析人士認為，這個板塊去年的本益比很低，仍被低估，在股市正值板塊輪動時，銀行股的價值才剛剛開始顯現。

本月，歐洲銀行股是泛歐斯托克 600 指數中表現最好的板塊之一。

銀行等價值股的春天終於來了？高盛股票策略師 Peter Oppenheimer 等人在研報中給出了肯定的答案。他們還強調，銀行、能源、汽車製造商等價值股「終於從價值陷阱轉向了價投良機。」

『新聞來源／華爾街見聞』