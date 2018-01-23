〈川普課太陽能重稅〉太陽能進口稅達30% 美本土廠商股價大漲

美國總統川普週一 (22 日) 宣佈將開始徵收洗衣機及太陽能產品關稅，據統計，目前美國太陽能產值達 280 億美元，其中共 80% 產量為進口品。

目前川普新關稅稅制規劃：太陽能模組、板塊等產品與零件稅率第 1 年為 30%、第 2 年 25%、第 3 年 20%、第 4 年則降至 15%，第 5 年恢復基本稅率。 然而，小於 2.5 GigaWatt (GW) 的未組裝太陽能電池可享有免稅優待。

目前台灣及中國出口至美國的太陽能產品，都還是採用進口稅率。此案還是可通過瑞士的國際貿易組織 (WTO) 審判，有機會駁回。

此舉也是在 2017 年 4 月美太陽能廠商 Suniva 宣佈，因無法與中國廠商競爭而破產後，美國國際貿易委員會 (International Trade Commission，ITC) 介入調查，便以 4-0 判定中國太陽能有傾銷嫌疑後，再交由川普做出了最後決定希望保護美國本土廠商，來抵制中國貨。

美國最大太陽能板製造商 First Solar (FSLR-US) 股價週一 (22 日) 盤後因此大漲 6.87% 來到 73.70 美元。Sunworks (SUNW-US) 股價亦是上漲 15.18% 至 1.29 美元，Sunrun (RUN-US) 也於盤後上漲 5.96% 來到 6.04 美元。

FirstSolar 股價日線價格圖 / 圖：谷歌

此外，中國太陽能廠商如大全新能源 (DQ-US) 股價則下跌了 6.8% 至 58.95 美元、晶澳 (JASO-US) 下跌 2.14% 至 7.30 美元、晶科能源 (JKS-US) 下跌了 2.18% 至 22.86 美元。

大全股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

由通路及廠商所成立的美國太陽能協會 (Solar Energy Industries Association，SEIA) 預計進口稅將提升美國太陽能價格，並減少 2 萬 3 千個工作機會。SEIA 會長 Abigail Ross Hopper 提道，進口稅不但會使需求量無法得到供應，也不會讓國外產業如 Suniva 及 SolarWorld 起死回生，並會對就業機會造成損害。

已破產並要求進口稅的 Suniva 及 SolarWorld 提道，進口稅將增加 10 萬個美國就業機會。Suniva 由香港順風清潔能源 (1165-HK) 持有過半股權。SolarWorld 總部位於德國，原本希望稅率可達 50%。

此外，洗衣機的稅率也不低。 目前新關稅稅制規劃：第 1 年、前 120 萬台進口洗衣機稅率為 20%，爾後稅率為 50%。第 3 年後稅率降至 16% 與 40%。

美商惠而浦 Whirlpool (WHR-US) 盤後上漲 3.21% 來到 172 美元。而三星電子 (005930-KR) 週二 (23 日) 早晨股價上漲 0.66% 來到 2428000 韓圜，因總營收的洗衣機比重不大，未收太多影響。

然而，美商希爾斯 Sears 旗下的 Kenmore 品牌，因貼標 LG 洗衣機的緣故，股價下跌了 4.96% 至 3.45 美元，雖然盤後上漲了 1.45% 至 3.5 美元。LG (066570-KR) 下跌 0.92% 來到 108000 韓圜。