【港股解碼】一直爲IPO公司做嫁衣，終于輪到自己出嫁了！

作爲香港主要財經印刷服務供應商之一，钜京控股（以下簡稱“钜京”）爲申請在港IPO的公司提供印制招股書章程及相關公告的服務，可以說是都在爲申請IPO的公司“做嫁衣”。而這次，钜京終于要迎來自己“出嫁”的時刻。钜京已于1月19日在聯交所刊發了IPO申請版本及聆訊後資料，距離上市的時間也越來越近。

爲他人做“嫁衣”

钜京的主要業務是向聯交所上市公司或正申請上市的公司提供24小時綜合印刷服務。相關服務包括排版及校對、翻譯、設計、印刷及裝訂、物流安排及媒體發布。公司也提供會議室等配套服務作爲綜合服務的一部分，供客戶在籌備聯交所上市文件時使用。

钜京的客戶大部分均是在聯交所上市或正在申請上市的公司。根據聆訊後上市資料（如無特別說明，數據來源下同），截止2017年9月30日止年度，公司203名客戶中，已上市或在籌備上市的客戶共計183名，所産生的收益占同期總收益的96.1%。

截止2017年9月30日止三個年度，公司IPO申請人客戶分別有27名、36名及49名，應占收益分別約爲2150.6萬港元、2686.2萬港元和4213.7萬港元，占同期總收益的約32.9%、35%及50.1%。

（截圖自钜京聆訊後上市資料）

钜京主要爲客戶處理的文件包括上市相關文件（主要指招股章程及相關公告）、定期報告文件（如年報、半年報）、合規文件（如公告及通函）以及雜項及市場營銷周邊産品（包括公司小冊子及日曆）。每年的3月、4月、8月及9月，上市公司集中披露年報或半年報的時候，就是钜京的旺季。

既然是上市公司相關的資料，那麽觸及機密及股價敏感的資料是常事。這成爲钜京不可不提的上市風險之一，如果處理的文件出現錯誤以及泄露機密及股價敏感資料，公司必須面臨相關監管機構的調查及承擔相關責任。

香港財經印刷服務業

根據法律法規，上市公司每年必須編制的年報、中報、公告及通函，創板上市的公司還必須編制季度報告，這爲香港財經印刷服務業創造了必要的需求。

值得一提的是，印制IPO招股章程是財經印刷服務業的一大主要收益來源，香港新上市公司數目對財經印刷服務業的業務影響至深。

根據Ipsos報告，香港上市公司的數目由2011年的1496間按複合年增長率約5.7%增加至2016年的1973間。財經印刷服務業總收益由2011年的約13.77億港元按複合年增長率約4.5%增加至2016年的約17.19億港元。

根據聯交所公布的最新數據，截至2017年底，共有2118家上市公司（主板1794家，創業板324家），總市值較2016年底增加37.9%。

打開钜京過去三年的收入來看，可以發現其收入增長與聯交所上市公司數量的增長相吻合。截止2017年9月30日止三個年度，钜京的收益分別爲6532.9萬港元、7672.5萬港元和8415.5萬港元。公司擁有人應占年度全面收益總額相對穩定，分別爲1063.3萬港元、1075.4萬港元和1021.6萬港元。

钜京2015至2017財年業績（單位港元，年結日9月30日）

2017年赴港上市的公司相當活躍，根據聯交所公布的數據，2017年1月1日至12月15日，共有166家新上市公司，股份集資總額爲5257億元。

可以看到，截止2017年9月30日止年度，钜京申請上市的客戶從上年同期的36名增加至49名，占客戶總數的24.1%。來自上市相關文件的收入從上年同期的2686.2萬港元增加至4213.7萬港元。

截至2016年9月30日，香港財經印刷服務業有21名服務供應商，頂尖參與者大致主導行業。按以財經印刷服務所貢獻的總收益計算，10大主要業者于2016年約占73.5%的市場份額，其中6家爲上市公司。钜京在行業中排名第9位，市場份額約爲4.2%。

21家財經服務供應商爭奪有限的客戶，競爭激烈程度可想而知。

風險與上市規定息息相關

公司的主要收益來自上市相關文件，截止2017年9月30日止年度，上市相關文件占鉅京總收益的50.1%。鉅京處理一個上市相關文件的平均價格是86萬港元，遠高于每個定期報告文件項目的平均價11.2萬港元，而上市相關文件的毛利率達到63.4%，高于定期報告文件的48%。

不過試想，如果有一天，股份公開發售時使用混合媒介要約而毋須隨附那本厚厚的招股書，這對于钜京的業績而言，影響將非常大。

同樣的，如果法律及法規放寬公司行動的合規規定，更改有關派發財務報告而不再派發完整的年報的法律要求，或者允許以電子形式發放財務報告而非印刷本，采用電子方式以及電子格式而非印刷行使向股東發布公司資料，那麽，钜京面臨的風險可想而知。

隨著聯交所不斷加強對上市申請人的審查程序，上市要求越來越高，想上市的公司望而卻步。這可能減少新上市公司數目，尤其是較小規模的公司及低市值公司。

不過目前機遇還是很大，香港是全球最活躍的市場之一，上市公司數量在2011年至2016年按複合年增長率約5.7%增加，未來上市公司的數量預期將會增加，爲財經印刷服務業帶來機遇。

另外，聯交所2017年12月發出了《創業板的檢討及修訂創業板及主板上市規則》的咨詢結論。當中載有，在從創業板轉至主板的轉板機制下，轉板申請人或需刊發上市文件而非轉板公告。因此，預期轉板申請的印刷量可能將會增加，財經印刷服務業可能受惠于此。

總而言之，一直爲申請IPO的公司印制上市文件及公告，钜京終于也可以爲自己做“嫁衣”了。

■ 作者｜廖艾芬

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