A股再度攻3500新高點 然而有些低價股卻被川普殺死了...

2018 年的 A 股站上了 3500 點整數關口，創下兩年來的高水位，在過去的一年裏，茅台為代表的藍籌股站上了新高，有些股票卻創下了新低。近期有不少中國的財經專家包括李德林，以及華夏時報總編輯吕平波就指出，中國股票創新低的股票，跟美國總統川普有關。

著名財經專家李德林表示，去年 2 月份出資設立的一家企業 百隆東方 (601339-CN) ，當年就實現了盈利，利潤還不少，初步估計 1.33 億人民幣。可是高興的還是太早，百隆東方接著一份公告又甩出來了，2017 年因為匯兌損失，大概凈利潤少了 1.5 億人民幣。換句話說就是，因為美元貶值，人民幣升值，造成了公司凈利潤活活減少了 1.5 億 人民幣 ，而且，這只是初步，在匯兌一項上，公司仍有凈風險敞口 2.5 億美元。 等同一整年賺的 還不夠美元貶值損失的。

百隆東方一年來股價走勢。(截圖自 Google)

李德林還表示，從百隆東方的股價走勢圖來看，一路走低，和人民幣對美元升值的趨勢簡直一個模子刻出來的。 因此他認為說，美國總統川普殺死了某些上市公司，並不是口說無憑。

他進一步說明，川普上任之後，就放出大話要振興美國的製造業，振興 製造業 不是一句空話，首先從提振產品的出口開始。 然而產品的出口與匯率強相關，對於出口型企業，本幣越貶值，越有利於產品的對外銷售。

2017 年的 1 月份，川普說：「強勢美元正在將我們推向深淵。並且炮轟日本等國操縱貨幣貶值。」3 個月後， 川普 繼續開炮：美元正在變得太強，當美元強勢、別國貨幣貶值時，美國競爭變得相當困難。

美國總統川普。(圖：AFP)

李德林分析，川普的強勢推動讓美元在 2017 年持續走軟，過去一年，人民幣對美元升值幅度達到 6.47%。 這意味著，「如果你的資產是以美元為主，過去一年啥都不做，就得虧 6 個點，這對於本就利潤微薄的中國出口型製造業來說簡直是不可承受之重。 」

而股價走勢圖，跟人民幣兌美元升值趨勢圖的百隆東方因為身處紡織業就躺槍了， 李德林表示，中國的紡織業以出口為主，當人民幣升值時，中國的成本增高，賣出的產品以美元計價，價值卻在減少。因此，過去一年，整個紡織板塊萎靡不振。

然而川普，除了能殺死上市公司，還能拯救上市公司。比如，航空業，過去的一年可謂是相當強勢，為什麽？航空業的成本來源於航油原料及飛機租賃成本，這些成本大部分以美元計價，當美元貶值時，成本自然會降低。業績利好也就不足為奇。

華夏時報總編輯吕平波補充說明，國際上大宗商品都是美元來計價的，美元指數跌了，那麽以美元計價的大宗商品價格就會抬升，那麽以石油為原料的化工產業鏈產品價格鐵定是要上升的，於是投資人就明白了為什麽市場上一度有說川普帶著化工、有色金屬漲漲漲了。

吕平波說明，一個美元的走勢對中國的產業鏈，有如此深刻的影響，因此投資人必須關注美國資本市場。從近期的角度來看，美國股市處在膨脹的高潮中，另外一方面，本次升息已經進行到第五輪。

吕平波表示，根據經驗來講，當升息加到第六輪的時候，它就一定會對當前的股市產生拐點的作用，因為畢竟財務成本上漲之後，對於上市公司的業績是會有負面影響的，那個時候很可能會形成階段性頭部，這一點中國的 A 股投資者不得不防。