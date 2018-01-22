【港股解碼】農尚環境：首發年報不討喜，“槍打出頭鳥”是爲何？

1月18日，農尚環境(300536-CN)發布了公司2017年年度報告，這是今年兩市的第一篇2017年年度報告。在報告中，農尚環境2017年年度淨利增長1.9%，從業績來看農尚環境表現中規中矩。但是投資者對這份年報似乎並不滿意。

在年報發布次日交易日上，農尚環境慘遭跌停，股價遭受“閃崩式”下跌。對此很多人都不解，就不說“年報行情”了，爲何今年不僅沒有炒作，反而被“打入冷宮”？而且這說明2018年股市不會有“年報紅利”和“開年紅包”嗎？

農尚環境的業績情況如何？

其實很多人在期待2018年年報業績首發的公司能帶來一波年前的“新年紅利”，以此來帶動整個股市掀起一波上漲潮。農尚環境雖搶奪了首發但業績似乎並不那麽漂亮。

(單位：萬元人民幣)

從農尚環境的2017年經營業績來看，公司營業總收入達到4.25億元人民幣（單位下同），較上年同期增長11.5%；公司當期淨利潤爲5189.04萬元，同比增長1.9%。

看到這，很多股民已經一臉的“黑人問號臉.jpg”了。什麽情況？淨利潤增長1.9%？這業績也敢首發？似乎突然農尚環境首發跌停還是理解的。

不同于其他市場，中國人的A股市場喜歡討個“彩頭”，特別是“開年”這種好時候，總希望看到一些大幅增長的績優股首發業績，然後帶領整個股市炒作一番。而這久而久之便成爲了一種特色，首發績優股業績也成爲了人們的一個思維定勢。

在2017年深市首發的富春環保(002479-CN)，當時公司公布業績淨利爲同比增長35.03%，遠高于今年的農尚環境。2016年深市年報業績首發的美好集團(現更名爲美好置業)(000667-CN)更是淨利潤暴增469.05%，爲當時股災期間的市場注入一發強心劑。由此可見，曆年年報首發的個股業績增幅至少“杠杠的”，農尚環境怕是這次壞了規矩。

農尚環境2017表現如何？

從農尚環境2017年三季報應收賬款數據來看，公司當期應收賬款金額爲1.49億元，但僅過去3個月，待到公司發布年報時，公司年度應收賬款漲到了2.38億元。也就是說，農尚環境在2017年第四季度的應收賬款增加了近9000萬元。

那麽問題來了。查找公司2017年第四季度單季度營收數據可以看出，公司當期營業總收入僅有1.02億元，即四季度的應收賬款占營業總收入比例逾八成，反映公司實獲現金過低。

還有就是公司2017年的存貨問題。對比公司2014-2016年存貨數據發現，公司此前存貨大致在2億元上下徘徊，在業績相對穩定的情況下，這一現象實屬正常。但是對比公司2017年營業總收入11.5%的增速，2017年公司存貨金額增速達到了57.3%，很顯然在營收未增長的情況下，存貨陡增的現象還是令人匪夷所思的。

而且農尚環境的公司現金流情況也不容樂觀。

從公司公布的2017年度現金流情況來看，公司當期經營現金流淨額達到-1.3億元，遠低于公司同期淨利潤金額。不僅如此，公司的投資現金流淨額爲負，但籌資現金流淨額爲正。對于一家非初創型企業來說，這說明公司目前日常的經營活動以及投資活動自有資金較爲缺乏，公司主要是靠舉債融資來進行維持日常運營。公司2017年資産負債率達到了46.15%，而上年同期僅爲38.02%，若不采取措施，公司的財務狀況可能會影響其正常經營。

由此可見，雖然此次農尚環境首發業績被“槍打出頭鳥”，但似乎這鳥也沒有打錯。

■ 作者：聶一洲

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