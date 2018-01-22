2018年最具潛力新興市場？彭博：可考慮墨西哥及土耳其

2018 年新興市場看好那些國家？據《彭博》分析評估，墨西哥及土耳其有驚人的潛力。亞洲經濟體因為估值偏高，吸引力顯得不足。

彭博分析依據一系列指標，包括經濟成長、殖利率、經常帳項目部位及資產估值等，在 20 個新興市場中，墨西哥及土耳其得分最高，亞洲經濟體則鎖定了得分最低的 5 名。依這次研究的指標，台灣在 20 個新興市場中排名第 12。

墨西哥及土耳其的優勢之一，在於實際有效匯率更具競爭力。相對地，中國及印度兩大龍頭，目前的估值與過去 10 年的平均水準相較，已過於昂貴。經濟學家認為，中國與印度的經濟成長，已經無法像過去 10 年般快速。

大和證券投資駐東京資深基金經理 Takeshi Yokouchi 表示，墨西哥及土耳其市場目前相對便宜，一旦政治風險減緩，它們的基本面及高收益前景相當誘人。

目前土耳其 5 年期國債殖利率為 13%，墨西哥為 7.5%，均超過亞洲國家中最高的印度 (7.3%)，而中國 5 年期國債殖利率約 3.9%。

這項研究對象是 MSCI 新興市場指數的 24 個市場中的 20 個。希臘、埃及、卡達和巴基斯坦因為資料不足等原因排除計算，台灣在其中位居第 12。各個市場的得分與 10 年期均值相比，並以 Z-score 來標準化。

排行 市場 GDP 經常帳戶 資產評估 REER 主權評級 總得分 1 墨西哥 0.08 -0.39 0.72 1.53 0.25 2.19 2 土耳其 -0.26 0.15 0.48 2.57 -0.91 2.02 3 捷克 0.6 0.97 -0.73 -0.35 1.41 1.91 4 波蘭 0.37 0.96 -0.89 0.46 0.25 1.15 5 馬來西亞 0.25 -0.95 -0.6 1.43 0.54 0.67 6 韓國 -0.12 0.39 0.14 -1.18 1.41 0.65 7 匈牙利 0.84 0.47 -1.46 0.79 -0.62 0.02 8 哥倫比亞 -0.58 0.16 -0.87 1.64 -0.33 0.02 9 秘魯 -0.39 0.68 -1.04 0.35 0.25 -0.15 10 阿聯酋 0.06 -0.84 0.18 -1.01 1.41 -0.2 11 智利 -0.12 0.05 -1.68 0.25 1.12 -0.38 12 台灣 -0.07 0.74 0.06 -2.28 1.12 -0.43 13 南非 -0.14 0.52 -0.93 0.97 -0.91 -0.5 14 巴西 0.27 0.84 -1.33 0.75 -1.49 -0.98 15 俄國 0.18 -1.03 -0.5 0.84 -0.62 -1.13 16 泰國 0.26 0.82 -1.95 -1.38 0.25 -1.99 17 菲律賓 0.51 -1.59 -0.71 -0.13 -0.33 -2.24 18 印度尼西亞 -0.32 -0.45 -1.28 0.24 -0.62 -2.43 19 中國 -1.43 -0.85 -0.86 -0.86 0.83 -3.17 20 印度 -0.41 0.64 -1.15 -1.67 -0.62 -3.21

Yokouchi 指出，亞洲國家的股價相對較貴，因為基本面強勁，反而缺少像土耳其或墨西哥那樣的潛力，來進一步大幅上揚，但亞洲貨幣和資產也會保持穩定。

