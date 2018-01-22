2018年最具潛力新興市場？彭博：可考慮墨西哥及土耳其

2018 年新興市場看好那些國家？據《彭博》分析評估，墨西哥及土耳其有驚人的潛力。亞洲經濟體因為估值偏高，吸引力顯得不足。
彭博分析依據一系列指標，包括經濟成長、殖利率、經常帳項目部位及資產估值等，在 20 個新興市場中，墨西哥及土耳其得分最高，亞洲經濟體則鎖定了得分最低的 5 名。依這次研究的指標，台灣在 20 個新興市場中排名第 12。
墨西哥及土耳其的優勢之一，在於實際有效匯率更具競爭力。相對地，中國及印度兩大龍頭，目前的估值與過去 10 年的平均水準相較，已過於昂貴。經濟學家認為，中國與印度的經濟成長，已經無法像過去 10 年般快速。
大和證券投資駐東京資深基金經理 Takeshi Yokouchi 表示，墨西哥及土耳其市場目前相對便宜，一旦政治風險減緩，它們的基本面及高收益前景相當誘人。
目前土耳其 5 年期國債殖利率為 13%，墨西哥為 7.5%，均超過亞洲國家中最高的印度 (7.3%)，而中國 5 年期國債殖利率約 3.9%。
這項研究對象是 MSCI 新興市場指數的 24 個市場中的 20 個。希臘、埃及、卡達和巴基斯坦因為資料不足等原因排除計算，台灣在其中位居第 12。各個市場的得分與 10 年期均值相比，並以 Z-score 來標準化。
|排行
|市場
|GDP
|經常帳戶
|資產評估
|REER
|主權評級
|總得分
|1
|墨西哥
|0.08
|-0.39
|0.72
|1.53
|0.25
|2.19
|2
|土耳其
|-0.26
|0.15
|0.48
|2.57
|-0.91
|2.02
|3
|捷克
|0.6
|0.97
|-0.73
|-0.35
|1.41
|1.91
|4
|波蘭
|0.37
|0.96
|-0.89
|0.46
|0.25
|1.15
|5
|馬來西亞
|0.25
|-0.95
|-0.6
|1.43
|0.54
|0.67
|6
|韓國
|-0.12
|0.39
|0.14
|-1.18
|1.41
|0.65
|7
|匈牙利
|0.84
|0.47
|-1.46
|0.79
|-0.62
|0.02
|8
|哥倫比亞
|-0.58
|0.16
|-0.87
|1.64
|-0.33
|0.02
|9
|秘魯
|-0.39
|0.68
|-1.04
|0.35
|0.25
|-0.15
|10
|阿聯酋
|0.06
|-0.84
|0.18
|-1.01
|1.41
|-0.2
|11
|智利
|-0.12
|0.05
|-1.68
|0.25
|1.12
|-0.38
|12
|台灣
|-0.07
|0.74
|0.06
|-2.28
|1.12
|-0.43
|13
|南非
|-0.14
|0.52
|-0.93
|0.97
|-0.91
|-0.5
|14
|巴西
|0.27
|0.84
|-1.33
|0.75
|-1.49
|-0.98
|15
|俄國
|0.18
|-1.03
|-0.5
|0.84
|-0.62
|-1.13
|16
|泰國
|0.26
|0.82
|-1.95
|-1.38
|0.25
|-1.99
|17
|菲律賓
|0.51
|-1.59
|-0.71
|-0.13
|-0.33
|-2.24
|18
|印度尼西亞
|-0.32
|-0.45
|-1.28
|0.24
|-0.62
|-2.43
|19
|中國
|-1.43
|-0.85
|-0.86
|-0.86
|0.83
|-3.17
|20
|印度
|-0.41
|0.64
|-1.15
|-1.67
|-0.62
|-3.21
Yokouchi 指出，亞洲國家的股價相對較貴，因為基本面強勁，反而缺少像土耳其或墨西哥那樣的潛力，來進一步大幅上揚，但亞洲貨幣和資產也會保持穩定。