五大利基支持 新興市場債券2018年續航

法銀巴黎投顧今 (17) 日舉辦 2018 年新興市場投資展望會，法國巴黎資產管理新興市場債券專家薩姆博 (Jean Charles Sambor) 表示，由於新興國家經濟已重返成長正軌，加上投資人信心增強、通膨溫和、實質利率高與國際資金持續流入等五大利基點，2018 年新興市場債券仍然值得高度期待。

薩姆博指出，根據 DataStream 和 Oxford Economics 預估，已開發市場的經濟在 2018 年可望持續上揚，實質經濟成長率為 2.24%，而新興國家也有 4.66%，優於去年的 4.38%。

隨著新興市場與已開發市場的經濟成長率再度拉開，根據歷史經驗，這將有利於新興市場股票與新興市場當地貨幣債券表現，僅管新興股、債市經過 2016 年打底，在 2017 年展現強力拉升，但若是對照新興企業獲利與股東權益報酬率的提升水準，則仍顯得委屈，因此，在投資價值未完全反映前，認為新興市場仍存在高度投資前景。

當全球金融環境轉佳時，投資人相對提高對風險的忍受度，對於投資新興市場而言更是如此。若是根據 CDS 價格來反映新興國家風險，目前新興國家風險隨著金融情勢好轉而創近年新低，反映市場信心增強，而這也有利於新興市場當地貨幣債券指數的走勢。

對照成熟市場的低利率，實質利率高的新興市場散發更多魅力，鼓勵套利交易模式，讓新興貨幣具有極大潛在升值空間。若是觀察整體新興市場貨幣，不難看出新興貨幣仍被低估，在高利率與便宜貨幣雙重吸引下，資金仍將前仆後繼的流向新興市場債券。

新興國家經濟增長已來到 2010 年以來最佳狀況，薩姆博認為，2018 年觀察新興國家的重點是在通膨，目前法國巴黎資產管理新興市場債券投資團隊對於強勢貨幣債券利差的評價是中立 (neutral)，至於新興貨幣債券，利率部分是中立，但對新興貨幣評價卻是正面 (positvie)，整體評估也是正面，因此，布局新興市場債券時，可以四成在強勢貨幣債券，而六成在當地貨幣債券。