中國亦看好新興市場巴西 投資額創7年新高

根據巴西計畫部的數據，2017 年中國在巴西共投資 209 億美元，這是自 2010 年以來，中國在巴西最大的投資金額，由於經濟衰退，使得資產價格降低，吸引資金湧入。

中國主要將資本投入能源、物流和農業產業，當中包括投資巴西豐富的鹽下油田，以及中國國家電力投資公司以 22.5 億美元的協議，獲得 São Simão 水力發電廠的經營權。

2017 年中國對巴西 209 億美元的投資額，為確定並經過宣布的投資案，當中一些大型投資案，如滴滴出行傳收購巴西競爭對手 99 的交易案，沒有包含在內，因為滴滴出行為私人公司，沒有透露詳細交易內容與金額。

僅管巴西的經濟衰退在去年已告一段落，但資產價格估計將維持低點一段時間，而經濟則看漲，巴西政府預計，2018 年中國對巴西的投資將繼續增加。

僅管今年巴西將進行重要的選舉，但政治因素將不會使中國的投資者卻步，國際事務部副部長 Jorge Arbache 表示：「當我們告訴中國，今年是選舉的一年，政治將成為今年很重要的一部份，中國人每次都展現出，他們對巴西有更長遠的看法，他們不太可能會減少投資。」

在 2017 年時，中國與巴西啟動一項雙項基金，中國國有銀行與巴西銀行將提供 200 億美元的資金，該筆資金，主要將投入於鐵路與基礎建設，有益於穀物運送到港口的過程，中國為巴西大豆的主要買家，但中國同時也考慮投資製造業、科技業和農業。