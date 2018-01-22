軟銀據稱接近達成協議 將向「平安好醫生」投資約4億美元

據知情人士透露，軟銀集團接近達成協議，在中國平安的醫療健保平台首次公開募股之前，向其投資大約 4 億美元。

因為討論內容未公開而要求匿名的上述知情人士說，中國平安這個名為「平安好醫生」的子公司計畫最早在 1 月底之前向香港交易所提交 IPO 申請。目前還不清楚對平安好醫生的投資是軟銀直接投資，還是通過其管理的基金 Vision Fund 進行。

中國是日本科技投資者的重要投資目標。去年，日本億萬富豪孫正義旗下的軟銀在中國網約車巨頭滴滴出行籌集資金 55 億美元的過程中出資 50 億美元。軟銀也是眾安線上在香港 IPO 的基石投資者。自 9 月份上市以來以來，眾安線上股價已經上漲了 20％。

根據其網站，平安好醫生的移動 APP 用戶可以在提交癥狀兩分鐘之內得到一個快速的線上診斷。該應用還提供健康提示，出售健保品，並可以跟蹤每日鍛煉情況。

上述知情人士稱，其他投資者也表示有興趣購買「平安好醫生」的股份，籌資的細節也有可能會發生變化。中國平安和軟銀的代表拒絕發表評論。

平安好醫生正在籌備在香港上市。香港股市的基準恒生指數本月創下歷史新高。據彭博匯編的數據，去年香港股市 IPO 籌資規模達到 165 億美元。