印度加入打壓行列 4家私銀突然凍結虛擬貨幣交易平台帳號

印度同心銀行、HDFC 銀行 (HDFCBANK-US)、YES 銀行和工業信貸投資銀行 (ICICI Bank Limited) 近日凍結了印度主要虛擬貨幣交易平台的帳號。

《第一財經》報導，這 4 家銀行都是印度排名非常靠前的私營銀行，其中印度工業信貸投資銀行還是印度第二大銀行，也是印度最大的私營銀行。

凍結交易平台帳戶政策的發佈十分突然，事前這 4 家銀行並沒有通知各個虛擬貨幣交易平台。讓人懷疑是否是為了防止資金逃離。

除了凍結虛擬貨幣交易平台的帳號外，印度商業銀行還要求比特幣交易平台增加抵押品。

關於為何凍結虛擬貨幣交易平台的帳號，這 4 家銀行給出的理由是「這些交易平台的帳戶十分可疑！」但具體如何可疑並沒有直接說清楚。

事實上，雖然全球很多國家已經發佈過限制虛擬貨幣交易的政策，例如中國和韓國，但本次 4 家銀行集體凍結虛擬貨幣交易平台帳戶還是印度國內第一次大面積打壓虛擬貨幣。

除了中國、南韓和印度之外，全球銀行似乎都在忙著打壓虛擬貨幣交易，2018 年 1 月 18 日，Visa 信用卡 CEO 阿爾弗雷德 ‧ 凱利 (Alfred Kelly) 接受 CNBC 採訪時說：「比特幣不是真正的貨幣，雖然比特幣作為一種數位貨幣可以在有限的範圍內使用，但 Visa 不會處理基於加密貨幣的交易，我們只會處理基於法定貨幣的交易。」

進入 2018 年以來，比特幣就似乎進入下跌通道中，在 2018 年 1 月 18 日，甚至還跌破 1 萬美元，相比於 2017 年 12 月 17 日創下的 19891 美元高點，1 個月內跌幅已經超過 50%。1 月 22 日，Coindesk 的比特幣最新報價來到 11522.02，或 - 0.01%。