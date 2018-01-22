【港股午評】遇港股走勢反覆莫驚慌 內銀股基本因素未變

港股今日走勢反覆，上下波幅逾200點，但這樣走勢不令人意外，200點上下波幅，對比起要現時大市處於32000點以上水平而言，波幅只是相當輕微，暫時不見得大市將會出現大幅度調整。惟投資者亦需要對大市波幅將會日益擴大有心理準備之餘，亦請多加留意市況變化，包括現時市場焦點是否正是閣下手上持倉股份，又或者閣下正部署入市的股份，已有投資者捷足先登。現時投資者不是考慮是否離場，而是換馬，以確保手上持倉有更佳回報。

恆生指數中午收市報32240點，跌14點；國企指數中午收市報13176點，跌3點，成交額為952.48億元。

今日內房股表現仍然強勢，其中獲美銀美林視為首選的中國海外(00688-HK)﹑世茂房地產(00813-HK)﹑雅居樂地產(03383-HK)及合景泰富(01813-HK)均上揚，其中雅居樂升幅逾4%。不過作為藍籌之一的華潤置地(01109-HK)表現更為突出，半日升幅逾6%。在短期內，內房股強勁未必會有太大改變，不排除會出現大漲小回局格。

澳門消費及娛樂股再次上揚，其中銀河娛樂(00027-HK)及金沙中國(01928-HK)均錄得逾2%升幅。有關股份近期成為投資者焦點之一，惟不相信會保持升勢至下月中，反而投資者要留意個別公司在去年第四季業績，以及在初下月初公布的1月份營運數據。目前有貨者不建議加注。

手機設備股經過上周五的升勢後今日又再次回落，不意外，相信股份的特色就是走勢會較反覆，投資者對手機設備股要有包容心態，即不要預期此類股走勢是較平穩，就算抱持以較長時間來持有，仍要預期期間股價會較波動。

反而內銀股今日回軟令人意外，或許與相關股份早前升幅過大有關，基本因素暫時未見惡化，可以再持貨一段時間後才計劃下一步。

2018年1月22日中午12時40分

文﹕張偉倫

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