大陸3大基金看港股後市：本益比仍低 今年可續牛

截至上周五 (19 日) 透過滬深港通淨流入香港的資金達 7690.66 億元人民幣，折合 9395.77 億港元，成為推動港股牛市的一大動力。大陸 3 大基金公司透露，不少大陸投資者正在加碼 QDII 基金。博時、華夏和南方基金均認為，港股的本益比僅約 14 倍，仍是全球的價值窪地，預計今年港股仍將延續牛市行情。

港股走勢

港股去年勁升 36%，帶挈資產配置範圍有涵蓋港股的 QDII 基金大賺，回報大幅跑贏投資 A 股的大陸同業。據中國銀河證券基金研究中心截至 2017 年 12 月 29 日的去年全年數據顯示，易方達亞洲精選股票去年大漲 38.3%，華夏全球股票上升 36.54%，華夏恒生 ETF 上揚 30.25%，華安香港精選股票亦上升 28.58%。

這些 QDII 基金的收益也許不如騰訊 (0700-HK) 等暴升個股，但較 A 股上證綜指去年 6.56% 和深證成指 8.48% 的漲幅，仍高出很多。同時亦較大陸 2500 多檔基金平均 10% 的收益率，要高出 1-2 倍。

大陸許多大型基金十分看好今年港股表現，認為港股牛市仍將持續。博時基金股票投資部國際組投資總監張溪岡接受香港《文匯報》訪問時表示，港股今年可維持牛市，並可望再創新高，今年港股的基本面和資金面仍將繼續向好。

從基本面來看，全球經濟復甦走勢明顯，美國經濟保持強勢，歐洲明顯復甦，新興國家大面積回暖。大陸經濟消費全面復甦，出口由負轉正，投資穩定增長。再加上新興產業如互聯網、新能源、人工智能、大數據和雲計算等欣欣向榮，有理由對大陸經濟更加樂觀。

從資金面來看，張溪岡認為北水南下仍將持續，外資亦將繼續提高對中國市場的資產配置，資金面仍然向好。他稱，2018 年港股預測本益比約 14 倍，在全球範圍內仍然偏低，仍有較好的投資價值。預計 2018 年恒生指數仍會大概率向上，看好能源、金融龍頭和消費升級等行業。

華夏基金首席策略分析師軒偉亦表示，中長期看好港股的投資機會；受惠於資金流入的推動和企業盈利的改善，今年港股市場可延續牛市格局。港股仍處於估值窪地，目前國企指數本益比、市賬率和恒生指數的本益比依舊遠低於 10 年的平均水平。

展望 2018 年，受惠於風險偏好上升，港股盈利增長，新興市場受到海外配置資金的青睞，疊加南下資金流入支撐，香港市場有望維持強勢。至於各項分類，他看好低估值、科技、可選消費，以及受惠於供給側改革周期原材料股的行情。不過他提醒，亦要防範可能出現的流動性趨緊風險。

南方香港優選、國企精明基金經理畢凱則表示，2018 年港股市場仍有上行空間，主要靠上市公司企業盈利增長貢獻。大陸資金加大海外配置的趨勢在不斷強化，港股通成交金額佔港股市場交易金額比重超過 10%，未來將會愈來愈大。他預計今年資金南下流入港股市場的趨勢不會改變，看好金融、工業、公用事業和軟件類科技股等。

北向資金淨流入 A 股 (單位：人民幣)

滬股通 近一月淨流入 161.16 億元 歷史淨流入 2086.98 億元

深股通 近一月淨流入 144.22 億元 歷史淨流入 1642.12 億元

北向資金 近一月淨流入 305.38 億元 歷史淨流入 3729.10 億元

南向資金淨流入港股 (單位：人民幣)

港股通 (滬) 近一月淨流入 338.72 億元 歷史淨流入 6357.93 億元

港股通 (深) 近一月淨流入 161.46 億元 歷史淨流入 1332.74 億元

南向資金 近一月淨流入 500.17 億元 歷史淨流入 7690.66 億元

資料來源：東方財富網 / 香港文匯報