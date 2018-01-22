投資人淡定看待美國政府關門 金價小幅回落

因國會無法通過預算案，美國聯邦政府陷入部分關門停擺狀態；不過，投資人對此抱持冷靜態度，週一 (22 日) 早盤黃金價格小幅回落。

美東時間週一上午 3 點 20 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格，較前一交易日下跌約 0.2%，至每盎司 1,331.10 美元。

美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)略低於 90.33，與上週四 (1 月 18 日) 的 3 年低點 (89.96) 相當接近。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨下跌 3.6 美分 (0.2%)，至每盎司 17.00 美元；鈀金價格小漲 0.1%，至每盎司 1,099.70 美元。

鉑金上漲 0.1%，至每盎司 1,021.00 美元；3 月交割銅期貨上漲 0.8%，至每磅 3.214 美元。

美國聯邦參議院至 19 日晚間為止，仍無法通過為期一個月的臨時開支法案，導致聯邦政府自美東時間 20 日零點起，進入部分關門停擺狀態。

美國政府部分關門停擺，已邁入第 3 天，預計週一中午，參議院將針對一項可維持聯邦政府運作到 2 月 8 日的短期支出協議，進行投票。

這是自 2013 年以來，美國政府首度關門，當時，政府關門時間達 16 天。