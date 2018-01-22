分析師：美政府關門戲碼還沒結束 金價本周將觸1357美元

Kitco 上週五 (19 日) 發佈的每週黃金調查顯示，由於華盛頓政府前景不明，美元疲軟將繼續支撐本周黃金價格上漲，黃金價格將獲得更多漲幅。

Kitco 在針對華爾街專業人士的調查中，有 17 人參與了調查，有 7 人認為下周黃金將會上漲，比例為 41.2%；6 人即 35.3% 認為黃金會下跌；有 4 人即 23.5% 認為下周黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術分析師。

而上週參與線上調查的普通投資者有 845 人，其中 522 人或 61.8% 認為下周黃金仍看漲，同時 244 人或 28.9% 看跌；79 人或 9.3% 保持中立。

上周看漲黃金的專業人士為 71%，普通投資者均為 61%。截止上週五，紐約 12 月期金本周持平，最後交易價格為 1334.50 美元。

現貨黃金走勢

FX168 財經網引述道明證券 (TD Securities) 全球戰略主管 Bart Melek 說：「美國關閉政府將會傷害美元並支持黃金。本周黃金觸及 1357 美元的水準不會感到意外。」

RBC 財富管理公司董事總經理喬治 ‧ 格羅 (George Gero) 也表示，金價將上漲，因為華盛頓的「戲劇」還沒有結束，不過是把問題踢到 2 月份。他認為，今年年底黃金將達到每盎司 1400 美元。與此同時，金價可能會維持在 1325-1350 美元之間。

RJO Futures 高級市場策略師 Phillip Streible 表示，隨著南韓和中國對比特幣的審查越來越多，市場注意力將重返黃金市場，目前金價看起來「非常好」，本周可能觸及 1350 美元。

美元指數走勢

一些分析師則略微謹慎，估計美元將比市場預期略強。CIBC 國際市場經濟學家 Nick Exarhos 表示，短期內，美元可能表現出低於預期的弱勢，但由於稅制改革和股市表現可能促使美元上漲，這對金價來說有些負面影響。

但 Exarhos 補充說，圍繞中國的貿易不確定性和北美自由貿易協定的談判可能有利於黃金，從而可以保持本周價格不變。