金價2月有機會續揚 都是因為川普...

匯通網 14 日報導， 過去四年內第一季金價均有不俗表現，均價在 1195.87 美元 / 盎司，季度平均漲幅約為 3%。而 2018 年開年至今，金價上漲了 2.67%，目前為 1337.64 美元 / 盎司。 匯通網認為，在美元疲軟、金價基本面完備的情況下，以下兩大與川普有關的疑問或還可能使得金價在 2 月更上層樓。

美國例行導彈試射計劃，會致市場敏感？

僅管美國在努力緩和朝鮮緊張局勢，並鼓勵其與韓國進行談判，但美國 2 月將進行兩次計劃中的長時間洲際彈道導彈飛行試驗，這或會再度挑戰朝鮮的敏感神經。

美國總統川普。(左)、北韓領導人金正恩。(右)。(圖：AFP)

在常規情況下，試射不帶核彈頭的導彈不可能引起很大的轟動，但由韓國主辦的冬奧會將於 2 月 9 日開始，且朝鮮已經同意派遣運動員參加，在這個節骨眼上市場可能會表現出敏感性。

但是，美國中央情報局高級分析師 Sue Mi Terry 卻稱，僅管美國不應該挑起與朝鮮的危機，也不應該因為擔心冒犯朝鮮而關閉常規軍事活動，很難想象這些完全合法的常規測試與當前危機間有什麽關係。

荷蘭國際銀行分析師認為，雖然常規的測試可能不會引發朝鮮方面的反應，但市場的擔憂情緒 (川普或在測試導彈期間發出挑釁語言) 可能還是會推也升金價，且美元持續疲軟將是中期內金價最大的驅動因素。

川普侮辱移民來源國風波擴大，政府關門風險再起？

據法新社報導稱，聯合國 54 個非洲國家一致要求，美國總統川普收回此前發表的針對非洲國家的不當言論，並為此道歉。

當地時間 1 月 11 日，川普在白宮與多名美國會議員就移民體系改革舉行會談，討論「童年抵美者暫緩遣返」計劃時川普稱： 「 我們為什麽要讓那些來自糞坑國家的人進入美國？我們為什麽要接收那麽多海地人？讓他們離開。 」 多家媒體指責川普言論不當。

雖然兩名與會的共和黨參議員科頓和珀杜 12 日發表聯合聲明稱，他們不記得川普曾發表過媒體報導的那些言論。不過，民主黨參議員德賓同日明確表示，媒體的 報導 屬實。川普的言論 「 充滿怨恨、骯臟和種族主義色彩 」 。

此後，1 月 12 日，美國政界也接連爆出反對呼聲。民主黨議員古鐵雷斯直呼，川普的表態 「 令人失望、不可置信 」 ，但 「 並不意外 」 ，他擔心川普的支持者會迎合這一觀點。俄亥俄州州長卡西奇說，美國的建立離不開全球移民的貢獻，尊重這一歷史應從更尊重的措辭和簽署相關移民法令開始。

此外，川普的發言還激怒了伊利諾斯州的參議員誇梅 · 拉烏爾（Kwame Raoul），他的海地父母在 20 世紀 50 年代移民美國。 鑒於諸多國會議員對川普就移民政策的不當言論表示憤怒，而且該事件發生在 1 月 19 日政府開支授權到期日之前的一個星期，臨時撥款措施的再度通過或將面臨風險 (此前已經延長了三次)，共和黨在參議院占少數，意味著任何臨時撥款措施以及更廣泛的預算協議還需要仰賴民主黨的投票。

荷蘭國際銀行分析師指出，若此次臨時撥款措施因該事件而不能再次獲通過，美國政府將面臨關門的風險，而屆時金融市場或又會掀起一場腥風血雨。