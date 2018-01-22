美元持續走低 後市展望看這裡

美元走過 2003 年以來最糟的年度表現之後，今年仍持續下滑，美元指數已來到近 3 年低點。在原本多重利空下，上周末美國政府關門，讓美元近期又將出現新一波壓力。

據《路透》報導，美元在 2017 年出現最戲劇性的走勢，川普在大選的勝利，讓美元一路上漲，在年初升至 14 年的高點。但在過去 13 個月當中，原本的假設出現反轉，讓美元不僅年跌 10%，後續仍不被看好。

美元指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

什麼因素打擊了美元？

原本市場的預期是，美國經濟會跑贏歐洲、中國及日本，貨幣政策也會比主要央行更加激進，但是川普各種承諾未能及時兌現，帶來美元的衝擊，改變了這一切。

與此同時，歐元區的經濟卻見復興。原先籠罩的「黑天鵝」陰影，特別是右翼的分離主義，在法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 及德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 相繼勝選之後，幫助支撐了歐元。歐元寬鬆的腳步似也走到盡頭，歐洲央行開始釋出停購債券甚至升息的可能性。

全球央行包括加拿大央行、英國央行及日本央行，都已在討論緊縮的貨幣政策，中國央行也透過其他的方式，減少貨幣刺激。整個市場的波動率極低，也降低了美元避險的魅力。

為何美元對央行政策敏感？

央行的政策能夠影響貨幣價格，當利率上升，提振美元的吸引力，外資會傾向持有美元，提高了美元的需求。

各國之間的利差，會吸引交易人售出低利率的貨幣，而購買高利率的貨幣。

原本，這是 2017 年以後美元可能上漲的「劇本」，但是，當其他主要央行也漸漸「正常化」之後，美元不再是唯一具吸引力的標的。

弱美元對經濟及企業獲利有何影響？

美國的跨國公司可以從美元下跌中受益，這會讓海外銷售在轉換回美元時更有價值。對出口商及生產商來說，美元下跌也會使他們在海外爭上更具優勢。

但是美元走軟，相對也讓消費者取得進口產品的價格上揚，對於依賴外國商品的企業不利，例如零售商。而美元資產，也可能因貨幣下跌，而降低對外資的吸引力。

首先，川普有意開始貿易戰，已經先打壓了美元。如果與中國貿易戰可能性上升，長遠來看，也對美元不利。

如果美國經濟成長不明顯，而通膨又一直疲軟，將打亂美國聯準會升息的腳步，如此，將進一步不利美元。要是歐洲央行變得更為鷹派，將加劇影響力。

IMF 公布的季度數據顯示，全球央行持有外匯儲備貨幣的結構，正在進行調整，管理者有意加大非美貨幣的比重，這將不利美元走揚。

而根據《路透》最近調查，市場認為美股下跌趨勢仍未結束，但在 2018 年有望緩解。