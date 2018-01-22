人民幣中間價22日報6.4112 升值57點 創逾25個月新高

新浪外匯訊 1 月 22 日，人民幣兌美元中間價報 6.4112，較上個交易日昇值 57 個基點，創 2015 年 12 月 8 日以來新高。

週末市場，美元指數低位震盪。由於美國國會參議院未能通過聯邦政府臨時撥款法案，聯邦政府非核心部門從 20 日零時起被迫暫時關閉。這是自 2013 年 10 月以來美國聯邦政府再次出現 “關門” 風波。

本週，日本和歐洲央行將分別舉行政策會議。分析人士指出，如果歐元走強，或者日本就最終削減刺激或 “正常化” 做出暗示，美元可能會失守 90 關口。

上週，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙漲破 6.4 關口，進入 “6.3 時代”，均創逾兩年新高。

專家認為，我國貿易順差持續放大，國內資金面偏緊鼓勵企業增加海外負債和放緩購買海外資產，再加上弱美元，人民幣或將再次面臨升值壓力。

招商證券分析認為，在未來 3 到 6 個月的時間段內，美元指數向下擊穿 90 的概率正變得越來越大。如果美元指數跌至 87，那麼人民幣定價中樞也會相應上移。3% 的對應波幅約為 2000 個基點。據此判斷，我們也須做好人民幣在上半年直接衝高至 6.2 的準備。

海外機構對人民幣的預期也不斷調高。富國證券預計在岸人民幣兌美元將在未來 12 個月漲至 6.33。美銀美林分析認為，人民幣兌美元今年將升至 6.38。

新聞來源：新浪財經