澳網／惡鬥近4小時球后才驚險晉級

澳網大會第 1 種子 Simona Halep，今（20）日對上目前排名第 76 的美國女將 Lauren Davis 陷入苦戰，雙方鏖戰了 3 小時 47 分鐘，Halep 才以 4:6、6:4、15:13 收下這場比賽。

首盤儘管 Halep 在第 5 局率先破發，不過 Davis 下一局就回破發球局，而且在第 10 局的關鍵破發，Davis 以 6:4 拿下首盤。

次盤 Halep 各項數據都回升，1 發贏球率來到 77%，2 發贏球率為 83%，他在第 3 局破了對手的發球局，以 6:4 收下第 2 盤，扳平戰局。

來到決勝盤，雙方在前 16 局互破對手 4 個發球局，Davis 更是在 22 局時，逼出 3 個賽末點，差點就大爆冷門，但被 Halep 成功化解，且保發成功，這時 Davis 的腳趾發生狀況喊出傷停。

傷停結束後 Davis 雖然還是保下 2 個發球局，不過在第 27 局被關鍵破發，且下局 Halep 也成功保住自己的發球局，Halep 以 15:13 拿下決勝盤，惡鬥了 3 小時 47 分後，終於收下比賽勝利。

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