中華職棒／佈陣、球路分析中職「大數據」時代來臨

中華職棒「大數據」時代將來臨了嗎？繼 Lamigo 桃猿隊、中信兄弟等隊都已經採用美國職棒普遍的數據分析系統後，富邦悍將也在 19 日宣布，未來新莊球場也將加裝「Track Man」即時分析系統，相信將掀起「大數據」的風潮。

去年各隊針對猿隊王柏融「大王佈陣」，已經收到不少效果，但王柏融也突破考驗，不但打擊三冠王，還打破佈陣，表現依舊亮眼。

但今年中職「佈陣」可能會更多，尤其是各隊都開始以數據分析為主，考量投手跟打者習性，「大數據」似乎也是必要的。

其實「Track Man」系統在日職已經有不少隊使用，樂天、巨人，甚至羅德隊也在主球場跟春訓球場石垣島野球場都有分析系統，中職要接軌國際，沒有數據分析支撐，的確很難擊敗各國菁英。

其實韓國職棒已經有「即時球路分析」系統，在比賽中就可以分析出球路，不管是初速還是尾速，是伸卡球還是指叉球，都十分清楚。

但從經典賽再到 12 強賽，不管是中職球員還是我們在國際賽分析方面，其實都還有進步空間，「工欲善其事，必先利其器。」

然而未來也有 VR 等方式可以模擬投手球路，或許有一天中職也可以引進相關設備，讓整體棒球實力更堅強。

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