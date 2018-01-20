關於2018達沃斯論壇，這裡有你需要知道的一切

摘要：世界經濟論壇（WEF）2018 年會將於 1 月 23 日至 26 日在瑞士滑雪勝地達沃斯舉行，今年的主題為「在分化的世界中創造共同未來」。什麼是 WEF？今年有哪些名人參加？本屆論壇有哪些亮點？這種高級年會真的有用嗎？這裡有你想要知道的一切。

世界經濟論壇（WEF）的 2018 年會將於 1 月 23 日至 26 日在瑞士滑雪勝地達沃斯舉行，今年的主題為「在分化的世界中創造共同未來」（Creating a shared future in a fractured world）。

什麼是世界經濟論壇？

這一非盈利的政治中立組織成立於 1971 年，總部設在瑞士日內瓦州科洛尼，以每年 1 月在瑞士滑雪勝地達沃斯舉辦的年會聞名於世，「達沃斯」這個地名也成為 WEF 的代名詞。

達沃斯論壇的使命簡單說來是「改善世界的狀態」，通過聚集全球工商、政治、學術、媒體、藝術、宗教等領域的領袖人物，交換共同利益，並討論世界面臨的最緊迫問題，以期帶來改變。

每一年的論壇都有不同主題，一般會成為接下來的媒體討論焦點，也具有一定的時代特色。例如，2017 年的主題是「有回應和負責任的領導力」，中國國家主席習近平出席並在開幕式上發表了題為《共擔時代責任共促全球發展》的主旨演講。2016 年的主題是「決勝第四次工業革命」，中國國務院總理李克強在天津召開的夏季論壇上發表了《第四次工業革命——轉型的力量》演講。

達沃斯論壇官方表示，不平等和氣候變化等全球最棘手與最迫切的話題仍是討論重點，本屆年會也觀察到了國際政治、經濟和社會突顯的新問題。例如，在政治方面，新的分化傾向正改變全球治理架構；經濟上各國應共同承擔的責任受到限制，包括可持續發展、普惠型增長和對第四次工業革命的管理；國家與公民之間的社會契約被侵蝕，一個更有回應的領導力還沒有正式落地等。

因此，今年的論壇希望可以找到方法，以「重新確認核心共同利益上的國際合作，重點聚焦在國家安全、環境和全球經濟」。除了人工智慧、數字經濟、消除貧困與衝突、性別薪酬不平等這樣的主會場話題之外，還有神經生物學專場的 IdeasLab、科學界創新的 Science Hub，以及展現虛擬現實科技的 Mixed Reality Space 等分會場，鼓勵參與者「體驗、發現、討論和合作」。

誰會參加 2018 年達沃斯論壇？

今年的達沃斯論壇將吸引來自 110 個國家、超過 2500 名參與者，其中包括 1900 多位商界領袖、340 名國家政要、230 位媒體代表和 40 位文化界代表。此外還有社會創業家、科技界領袖、公民社會領袖、工會和宗教團體的代表。

在出席的國家政要中，最知名的莫過於中共中央政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴、美國總統川普、法國總統馬克龍、英國首相特蕾莎 · 梅、義大利總理真蒂洛尼、挪威首相索爾貝格、印度總理莫迪和阿根廷總統馬克里等。德國總理默克爾或因組閣不順第三年缺席。

據澎湃，劉鶴被認為是中共高級智囊之一，曾獲得美國哈佛大學肯尼迪政府管理學院公共管理碩士 (MPA)。他長期在國家計劃委員會工業綜合局、政策研究室、長期規劃室工作，參與歷次國民經濟和社會發展 5 年計劃的制定工作，主持制定若干國家產業政策。1998 年任國家資訊中心主任；2001 年任國務院資訊化工作辦公室副主任，分管電子政務和國際合作工作；2003 年 3 月任中央財經領導小組辦公室副主任，分管宏觀經濟政策和經濟發展工作；2013 年 3 月起，任中央財經領導小組辦公室主任、國家發展和改革委員會副主任，參與總書記在每年中央經濟工作會議上的報告起草工作。

在出席的國際組織和工商界代表中，最知名的要數國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德、IBM 首席執行官羅睿蘭（Ginni Rometty）等。知名文化界代表包括演員凱特 · 布蘭切特和沙魯克 · 汗、饒舌歌手小威廉 · 詹姆斯 · 亞當斯 Will.i.am、歌手埃爾頓 · 約翰等。

參加 2017 年論壇的演藝界明星可能更加如雷貫耳，包括安吉麗娜 · 朱莉和布拉德 · 皮特、U2 主唱博諾、馬特 · 達蒙、萊昂納多 · 迪卡普里奧、馬友友和姚晨等。

誰是達沃斯論壇的資助者？

官方聲明顯示，大部分營運款項來自於商業精英繳納的會員費與合作夥伴費，從 6 萬瑞郎（約合 6.2243 萬美元）到 60 萬瑞郎（約合 62.2 萬美元）不等，取決於對論壇活動參與程度的不同。除了參加主論壇，大部分會員都有權參與每年為企業 CEO 專門舉辦的年會。

達沃斯論壇也會與各國政府機構合作一些項目或會議，可以從中獲得政府撥款。但國家政要和藝術文化界領袖等非商業代表，都可以免費參加主論壇。

財經媒體 CNBC 發現，在 2016 年 7 月至 2017 年 6 月財年間，達沃斯論壇周轉資金為 2.8 億瑞郎，最終產生盈餘 120 萬瑞郎。其中的安保費用比較高昂，平均每個會議的安保成本是 2800 萬瑞郎。今年的安保費用應該只增不減，因為擔心受到 ISIS 等恐怖組織的襲擊，會議期間也會加強管制空中交通，必要時瑞士軍方會直接介入。

本屆論壇還有哪些亮點？



今年達沃斯論壇最吸引眼球的地方，莫過於美國總統川普的出席。在就任一周年之際，他也將成為 2000 年克林頓政府以來，首位出席達沃斯論壇的美國在職總統，在 1 月 26 日論壇閉幕當天的演講是為了「宣傳美國優先的戰略議程」，似乎與大會主題相互衝突。

華爾街見聞曾提到，這一消息令人意外，因為貿易保護、反全球化和反精英主義幾乎成了川普的固有標籤，與達沃斯論壇的「氣質」反差甚大。川普去年還大肆批評了參加達沃斯論壇的政壇和商界精英，美國去年僅派一名代表參加論壇，川普團隊集體缺席，與今年七位部長隨行、總人數或達 1500 人的「巨型」代表團形成鮮明對比。

路透評論稱，如果法德領導人雙雙出席，可能會在全球化問題上與川普爆發「史詩級衝突」。在 2017 年的達沃斯論壇上，中國國家主席習近平也旗幟鮮明地反對貿易保護主義，稱「打貿易戰的結果只能是兩敗俱傷」。

High Frequency Economics 首席經濟學家 Carl Weinberg 認為，川普的出席可能會令歐洲盟友更加疏遠美國，但也不排除想要改變美國形象的意圖。例如，川普可能會表示美國不反對全球化，只是想要更公平的貿易和外交實踐。IHS Market 政治風險主管 John Raines 也稱，川普將利用這次機會大力宣傳自己上任一年的經濟和政策成就，向全球精英兜售「成功秘訣」。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 當初的願望實現了嗎？談談「老男孩」川普這一年》曾提到，川普「一反常態」參加達沃斯論壇，可能也與他的個人性格有關：

前任美國總統都避免陷入爭議中，但川普不僅喜歡挑起爭議，還想處在風暴中心。川普的立場也喜歡變來變去，並且標榜自己「是個靈活的人，不知道『永久』這個詞是什麼意思」。

一個尷尬的問題：達沃斯論壇有用嗎？

近年來，對於達沃斯論壇的批評聲音漸起。有外媒分析稱，這個論壇愈發成為富人和權貴的「專屬 Party」，所謂的非政界「精英」大多是有經驗但沒有手段來真正改變世界的人。

就連達沃斯論壇的議程全球主管 Lee Cowell 也含蓄地表示，有解決問題的共識還不夠，關鍵是看能否開展行動。達沃斯如果能催化更多切實的改變，可能會做得更好。

川普前首席策略師班農曾在 2016 年美國大選期間直白地表示，工薪階層早就對「達沃斯權貴們的揮斥方遒感到厭倦和疲憊了」。但作為學術界精英之一的諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）卻曾對 CNBC 表示，自己去過 15 次達沃斯論壇，認為還是有價值的。

從前瞻的意義上講，達沃斯論壇不能說是「無用的」。華爾街見聞曾提到，達沃斯論壇本周在年會前發布了年度風險報告，指出了 2018 年全球面臨的最高級別風險事件，包括衝突與戰爭、自然災害、極端天氣和網路攻擊，並已取代了社會兩極分化和民粹主義崛起等問題。

其中發人深省的提問直指人類對下一次危機的應對方式，例如當下一場危機來臨時，我們是否有足夠的財政和貨幣政策空間來應對？技術變革和保護主義是否會對經濟帶來風險？目前令人安心的總體經濟指標，是否意味著一些經濟和金融風險已成為盲點？

對這些問題的思考與討論，令達沃斯部分脫離了「Party」的範疇，也是引發全球關注的原因。

『新聞來源／華爾街見聞』