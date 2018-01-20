熱門股—外資道歉買盤湧 鴻海攻克月線上望季線

鴻海 (2317-TW) 之前因為外資的連續賣超，壓抑股價持續回測 90.5 元的前波低點，不過在外資熱錢推升下，鴻海也出現了一波外資道歉買盤重新回流，推升股價接連收復 10 日線及月線等均線，持續朝 100 元整數關卡及季線反壓區挺進。

鴻海在本周寄出月底 31 日的股東臨時會通知書，鴻海指出，若富士康工業互聯網於 A 股成功上市，將可充實集團資本實力，並為股東追求最大利益，論點獲市場認同，外資也因此重新回流，單周出現 4 天買超。

法人指出，隨著新台幣持續升值，外資也持續回補電子權值股，除了台積電 (2330-TW) 外，鴻海也是相對有效推升指數的重量級權值股，加上又有基本面題材支撐，接下來就看鴻海能否繼續朝季線邁進，如果能夠順利突破季線反壓，鴻海股價就有機會挑戰 100 元大關。

如果投資人看好鴻海股價走勢有機會反彈，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海國票 75 購 01(069042-TW)、鴻海中信 75 購 01(068721-TW)、鴻海永昌 75 購 01(060019-TW) 等。