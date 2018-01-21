〈名師解盤〉內資怕萬一外資不怕 電子三雄驚驚漲續衝紅包行情

台股上周在外資連續 5 天均買超，單周買超達 344 億元，創去年 3 月底以來單周新高，也推升指數單周連續 5 天日線都拉出紅 K 棒，指數更順利越過 11000 點。展望本周，法人表示，基本上電子股已經重新取得大盤主導權，尤其台積電對今年展望的樂觀態度，加上鴻海及大立光也逐漸打底完成，指數驚驚漲行情將持續。

分析師林隆炫表示，上周台股主要由電子三雄，台積電、鴻海及大立光帶頭漲，代表電子族群已經整理完成，外部又有美國費城半導體也同步創高，上周五電子成交比重更達 75%，顯示電子股重回主流已經定調，隨著權王台積電已經先行反攻，大立光及鴻海也將跟進反攻。

另外從技術線型來看，林隆炫表示，根據波浪理論，之前台股一度出現日 K 線連 8 紅，原本大家都認為應該是主升段，不過如果從量能及 RSI 強弱指標來看，台股近期日 K 線也拉出連 6 紅，加上量能及 RSI 都比之前的連 8 紅還強，由於波浪理論指出，主升段的量能及 RSI 應該都是最強的波段，換言之，近期的連 6 紅應該才是主升段。

林隆炫表示，隨著台股現在又轉為由電子當家，因此傳產漲高股將有賣壓湧現，至於電子股也會有輪動走勢，其中之前漲多的中小型股也可能會有賣壓。

分析師陳龍表示，之前外資持續調降大立光及鴻海的目標價，結果股價反而不跌反漲，儘管蘋概股上半年面臨淡季修正，不過跌深就是最大的利多，加上廠商也開始進行多角化經營，例如台積電搶攻高速運算、物聯網及電動車等，未來成長仍有可期之處。

如果投資人短線仍看多台股走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如台股指國票 75 購 02(068653-TW)、台股指兆豐 78 購 02(072147-TW)、台股指富邦 77 購 02(072425-TW) 等。