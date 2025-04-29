劉揚偉：AI需求持續上升 鴻海積極分散生產減少單一地區依賴

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 18:53

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鴻海 (2317-TW) 股東報告書出爐，董事長劉揚偉看好，隨著生成式人工智慧 (AI) 快速發展，市場對 AI 伺服器及雲端基礎設施的需求將持續上升；面對關稅不確定性，則積極分散生產基地，減少對單一地區的依賴，並尋求與客戶更緊密的合作，共同應對關稅帶來的成本壓力。

劉揚偉指出，全球資通訊產業受地緣政治與經濟復甦遲緩影響，仍面臨不確定性，但生成式 AI 快速發展，市場對 AI 伺服器及雲端基礎設施的需求持續上升；鴻海 AI 伺服器去年營收較前一年成長 1.5 倍，佔伺服器營收比重超過 40%，預計今年出貨量將持續增加，占比將超過 50%。

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劉揚偉表示，鴻海現階段已涵蓋上游 GPU 模組與基板、中游伺服器與機櫃設計製造，以及下游資料中心建置，並導入散熱解決方案、儲存器與交換器等整體產品線，在 AI 伺服器技術與客戶合作的基礎，加上垂直整合能力，有助於強化在相關領域的市場比重。

針對邊緣運算與液冷技術，劉揚偉表示，公司已進行相關研發部署，並持續擴展 AI 伺服器應用能力；目前與主要客戶的合作已涵蓋下一代與下下代產品開發階段。

根據摩根士丹利證券 2024 年 2 月報告，隨著生成式 AI 應用深化，全球雲端服務供應商 (CSP) 將持續擴大資本支出，預估 2025 年雲端資本支出年增率為 32%。集邦科技 (TrendForce) 亦預測，2023 年全球 AI 伺服器出貨量年增超過 40%，2024 年將再成長 28%。

資通訊產業 (ICT) 方面，劉揚偉表示，根據 IDC 預測，2025 年全球 PC 與智慧型手機市場將恢復成長，公司將依據市場需求調整產品組合，提升自動化生產比例，以提高營運效率，並則依照不同的客戶需求及產品策略，進行多元性的全球佈局。