〈FII赴陸掛牌〉提前上演慶祝行情 鴻海股價突破頸線反壓W底成型

鴻海 (2317-TW) 將在 1 月 31 日舉行股東臨時會，討論旗下富士康工業互聯網赴中國 A 股掛牌，若順利在 A 股上市，將可充實集團資本實力，並可為股東追求最大利益，股價提前上演慶祝行情，今 (19) 日開高走高一度大漲約 3%，並突破 1 月 2 日頸線反壓區，技術線型上 W 底也已成型。

鴻海股價近期持續向上築底，尤其去年 12 月營收再創歷史新高後，當天走勢雖呈現開高拉回，但是已先讓 5 日線有效回穩，並開始向上拉升，不只突破 10 日線及月線，連帶也拉升 10 日線與月線跟進翻揚向上。

法人指出，隨著新台幣持續升值，外資也陸續回補電子權值股，除台積電 (2330-TW) 外，鴻海也是有效推升指數的重量級權值股，加上又有基本面題材支撐，接下來就看鴻海能否繼續朝季線邁進，若可順利突破季線反壓，鴻海股價就有機會挑戰 100 元大關。

對於子公司 FII 赴中國 A 股掛牌，鴻海表示，富士康工業互聯網募集資金到位後，可提升及改造現有生產線，以提高業務競爭力，並購置先進研發測試設備、引進高端研發人才，增強公司自主創新能力，為集團帶來新的收入和利潤增長點。

另外，富士康工業互聯網若在 A 股成功上市，也將為集團搭建獨立的融資平台，為公司未來營運資金、資本支出需求提供更有效率的融資環境。

如果投資人短線仍看多鴻海走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海國票 75 購 01(069042-TW)、鴻海中信 75 購 01(068721-TW)、鴻海日盛 75 購 02(069002-TW) 等。