內銀股ADR上漲 油價軟阻不了油股升

美股標指及納指收市再創新高，港股ADR指數按比例計算收報32435點，升180點，升0.56%。
騰訊(00700-HK)與谷歌達成專利交叉授權許可協議，騰訊ADR收報454.9元，較港收市升2.5元；港交所(00388-HK)ADR收後295.65元，較港收市升0.85元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報86.54元，較港收市升1.14元；中人壽(02628-HK)ADR收報25.9元，較港收市升0.15元。
內銀股上漲，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.55元，較港收市升0.07元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.24元，較港收市升0.05元。
油價下跌，主要受美國油產量增加的憂慮影響，但油股看好。中海油(00883-HK)ADR收報12.22元，較港收市升0.08元；中石油(00857-HK)ADR收報5.84元，較港收市升0.04元；中石化(00386-HK)ADR收報6.56元，較港收市升0.03元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報80.54元，較港收市升0.04元；聯通(00762-HK)ADR收報11.44元，較港收市升0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.82元，較港收市升0.02元。
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