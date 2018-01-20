川普政府正式關門！參院否決臨時支出法案 比特幣急漲8%

摘要：美國當地時間周五晚，民主黨參議員們團結一致，導致此前由眾議院通過的臨時支出法案無法在參議院獲得通過。比特幣聞訊急漲 8%。

川普政府正式關門。

北京時間周六午後，美國參議院否決了為期一個月的臨時支出法案，該法案旨在於午夜資金失效後維持政府運轉。參議院的投票結果是 50-49，未能達到通過需要 60 張支持票。

參議院進行了大約兩個小時的程序性投票。美國民主黨方面希望藉機立法保護一些非法移民免受驅逐，而共和黨人希望將這個問題與資金和預算談判分開。

美國參議院未通過臨時支出法案後，政府進入關門程序，比特幣價格急漲 8%，至 12400 美元。

美國政府關門後，美國參議院民主黨領袖舒默稱：共和黨將明知不會通過的支出法案遞交到了參議院。在移民和開支上限問題上，協議的大綱已經達成，但川普「沒有敦促他所領導的政黨在國會上接受它」。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾稱：在政府關門程序啟動後，參議院未能很快通過短期支出法案，而政府關門本來「完全可以避免」。

麥康奈爾還指責民主黨在臨時支出法案上給出了糟糕的建議，將移民問題硬塞進支出法案談判中。

不過，雖然美國政府即將關門，但參議院「不會關門」，投票仍將繼續。

參議院不批准臨時支出法案 美國政府關門

美國當地時間周五晚間（北京時間周六上午），美國參議院就臨時支出法案進行投票，但未能達到 60 票的通過要求，川普政府將在不到兩個小時後面臨「關門危機」。

此次民主黨參議員們表現出「驚人的團結」。民主黨人要求把政府持續運轉和保護一些非法移民免遭驅逐結合起來，而共和黨希望將這個問題與資金和預算談判分開。

在參議院投票前，川普曾和參議院少數黨領袖舒曼進行過 90 分鐘的談話，會談後，雙方均表示有所成果，但並未達成一致。

《紐約時報》分析稱，即便在周五晚間參議院通過了維持政府運轉的法案，這一法案也必須得到白宮的簽署——這同樣會耗費時間。由此，即便是最樂觀的情況，美國政府短暫「關門」或將難以避免。

參議院預計將繼續在周六進行談判，為讓政府在下周一工作日來臨前重開而尋求解決辦法。

北京時間周五晨間，美國眾議院眾議院以 230 對 197 票通過臨時支出法案，如果參議院也通過，則可以將美國政府關門推遲到 2 月中旬。

什麼是美國政府關門？

美國政府關門後，通常一些不太重要的部門將會停止運轉，但或多或少也會給民眾帶來不便。

另外，美國政府關門期間，超過 130 萬的美國現役軍人將無法獲得薪資，但包括美軍在內的國家安全部門將繼續工作。

進入 21 世紀以來，美國政府僅關門一次，在 2013 年 10 月，當時歐巴馬政府關門 16 天。聯邦政府有約 80 萬雇員進入強迫休假狀態，另外有 130 萬雇員進入無薪工作狀態，直到 2013 年 10 月 16 日撥款法案獲得通過為止。

1976 年以來美國曆次政府關門時長（圖表來源：Axios）

『新聞來源／華爾街見聞』