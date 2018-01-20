申請前先答卷！美國證監會發表公開信 再給比特幣ETF潑冷水

摘要：華爾街的最高監管機構——美國證監會（SEC）向兩個基金界行業組織發表公開信，提出了有關波動性、流動性、託管和操縱市場等對散戶投資者不利的風險問題，認為應暫緩批准與數位貨幣及其衍生品有關的 ETF 和共同基金上市。

在美國證監會（SEC）新任主席 Jay Clayton 警告投資者防範數字貨幣和 ICO 交易風險的一個月後，這個華爾街的最高監管機構再向兩個基金界行業組織發表公開信，認為應暫緩批准與數位貨幣及其衍生品有關的 ETF 和共同基金上市，可謂給業內火熱的希望潑了一碗冷水。

公開信由 SEC 的投資管理部董事 Dalia Blass 執筆，通篇援引 1940 年投資公司法案，質疑用數位貨幣及其衍生品作為標的資產的基金，能否符合規定保護散戶投資者的利益。信中警告稱，在基金行業「令人滿意地」回答 SEC 提出的十幾個詳細問題之前，華爾街不應利用監管漏洞鑽空子。

信中稱，SEC 最關切數位貨幣本身的資訊透明度、交易、估值、欺詐與市場操縱等本質引發的風險問題。由於共同基金和 ETF 需要在每個交易日結束計算追蹤標的資產公允凈值，並滿足投資者的日常贖回需求，SEC 擔心數位貨幣的大幅波動和潛在的非流動性不能滿足這些要求。

其他問題包括：如何定價一種數位貨幣的底層技術區塊鏈分叉產生的新型數位貨幣？如何判定哪種最新產生的數位貨幣可以被納入追蹤標的？對於直接持有數位貨幣或是未來可能推出的實物交割的數位貨幣期貨產品，相關基金如何符合資產託管規定？

就算相關基金只持有用現金結算的數位貨幣期貨，即不存在標的資產託管問題，但這些衍生品市場的定價、波動性和彈性，受到底層資產現貨市場的強烈影響，又重新回到了上述流動性和波動性的問題。在技術層面，基金如何通過密鑰驗證某種加密資產的所有權真實性、如何應對網路安全威脅和駭客對數字錢包的襲擊，都是需要回答的問題。

公開信總結稱，除非這些問題得到切實解決，否則基金髮起人不宜申請註冊資產組合中含有大量數位貨幣及相關產品的基金。否則會考慮「採取必要行動或合適的舉措來保護散戶投資者，包括中止已上市產品的交易等」。信件還對現有比特幣期貨合約的交易歷史和交易量存在疑慮。

華爾街見聞曾提到，隨著上周 SEC 要求數隻以比特幣期貨為標的資產的 ETF 撤回上市申請，美國金融市場兩大監管機構——SEC 和 CFTC（商品期貨交易委員會），就如何監管比特幣的分歧公開化。CFTC 管不了現貨市場，SEC 也只能拿「有價證券」說事，在美國誰來監管比特幣是個急需解決的難題。

比特幣期貨的出現，曾讓投資者認為推出相關 ETF 大有希望，因為去年 3 月 SEC 在駁回 Winklevoss 兄弟的比特幣 ETF 上市申請時暗示，一個具有流動性和受監管的期貨合約推出，將強化發行比特幣 ETF 的可行性。但這次 SEC 直接挑戰了 CFTC 批准比特幣期貨的決定，把矛頭直接指向以該期貨為標的的 ETF，並質疑期貨流動性和估值方面存在問題。

代理上周被「建議撤回申請」的某款比特幣期貨 ETF 產品律師 Jeremy Senderowicz 對路透社表示，SEC 的聲明對基金行業非常重要，既預示着在其改變想法之前，監管機構需要花費一定時間來評判業內提交的「問卷答案」，也表明未來與數位貨幣有關的 ETF 或共同基金需要個案批准。

但他認為業界不需要悲觀，可以將 SEC 的公開信視為一個解釋說明的契機。信中表明了 SEC 鼓勵創新型產品的推出，也因此提供了未來能夠獲得監管批準的答卷模板。

雖然面臨監管壓力，美國基金界還是開始探索搭乘數位貨幣東風的可能。華爾街見聞曾提到，首批基於區塊鏈（即比特幣底層技術）的 ETF 本周（1 月 17 日）在那斯達克上市交易，名稱分別為 Nasdaq NextGen Economy ETF（BLCN）和 Transformational Data Sharing ETF（BLOK），目前均實現微漲。

但 SEC 還沒有正式批准這些 ETF，Reality Shares 的分析師 Kian Salehizadeh 表示，在現行法律下，只要沒有正式的駁回指令，就意味著這些 ETF 已經得到了自動批准。不過 SEC 對一隻 ETF 有 75 天的時間發布駁回指令，代表未來仍存在風險。

據 Bitstamp 平台統計，比特幣兌美元在周五美股午盤時跌 2.6%，交投於 11200 美元，比去年 12 月的歷史新高回落了 40%。CoinMarketCap.com 數據顯示，其他主要數位貨幣也呈現不同幅度的小幅下跌。

『新聞來源／華爾街見聞』