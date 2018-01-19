每年台積電寶寶2600位 幸福開辦第4間幼兒園

台積電營收獲利旺，薪資在業界來說本來就高，且也每年在調，對員工福利也很看重，尤其每年誕生的台積寶寶多達 2600 多位，而這些台積寶寶都有機會在企業設立的幼兒園就讀，讓父母無後顧之憂。台積電幼兒園台中園今（19）日開幕，共有 4 班幼兒班，收托 106 名 2 至 6 歲的員工子女，該園是台積電成立的第 4 個附設幼兒園，也是台中市第一所企業附設幼兒園。

台積電人力資源副總馬慧凡表示，公司提供同仁良好的企業福利、讓同仁心無旁鶩地工作，並鼓勵同仁獲得工作與生活平衡，是公司對同仁一貫的承諾，也是公司企業社會責任的一環。

馬慧凡指出，公司每年誕生的台積寶寶多達 2600 多位，而台中廠區的同仁也已超過 6500 人，期待台積電幼兒園台中園的設立能協助同仁創造更美好、豐富的生活。

台積電第一間附設幼兒園成立於 1999 年 5 月，是新竹科學園區第一間立案通過的企業附設幼兒園，提供台積電員工子女學前教育服務，深獲公司員工、學術機構及幼教專家的肯定，也是幼托機構評鑑績優的常勝軍。

之後，台積電陸續在 2008 年 1 月於南科園區湖濱雅舍成立第 2 間企業附屬幼兒園（台南園）。以及 2009 年 7 月於新竹園區成立第 3 家幼兒園暨課後托育中心（研新園）。

台積電幼兒園台中園比照新竹園所規模，開辦 4 班幼兒班，收托 106 名 2 至 6 歲的員工子女。該園室內占地 325 坪、戶外 103 坪，全園採用綠建築設計及一級防火建材，園內設施全為圓弧無尖角設計，並採用安全認證之遊樂器材，遊戲空間舖設安全防護地墊，同時實施 24 小時監控錄影及門禁管理，以提供幼兒安全舒適的學習環境。

台積電幼兒園除了提供員工子女托育服務外，也推動親職教育及親子共讀，透過教養文章分享、親師座談會、親子活動、家長參與教學、開放全園繪本借閱、每天為孩子說故事等方式，鼓勵員工家長積極參與孩子的成長歷程，以教育專業來協助公司同仁成為快樂稱職的父母。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』