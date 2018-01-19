台股盤後－讓11000從天花板變地板 台積電、鴻海雙箭頭衝鋒 周K線收紅

台股今 (19) 日在台積電及鴻海兩大權值股攜手大漲帶動下，指數開高走高，持續守穩 11000 點大關，其中台積電市值再創新高，鴻海也站上季線 W 底成型，另外國巨、宏碁等前波強勢股也連動走揚，不過中小型股則是相對疲弱，尾盤在台指期領先擴大漲幅帶動下，指數再拉高 25 點，終場上漲 79.28 點，以 11150.85 點作收，成交值 1335.13 億元。周線上漲 266.89 點，周 K 線收紅。

以中小型股為主的櫃買市場走勢則是開高走低，午盤過後指數翻黑，終場下跌 0.02 點，以 153 點作收，成交值 427.09 億元。周線上漲 1.76 點，周 K 線收紅。

台股今天類股呈現漲跌互見，其中漲幅最高的是其他電子類股，漲幅達 2.3%，半導體也漲逾 1%，電機機械、電子零組件、食品、通信網路、電腦設備、油電燃氣、觀光、生醫、電子通路、鋼鐵、化學生醫、光電、化學、資訊服務等也均收紅。

至於下跌類股則有造紙、玻陶、貿易百貨、其他類、塑膠、建材營造、航運、紡纖、橡膠、電器電纜、水泥、汽車、金融等。

台積電今天繼續扮演台股攻高的指標，盤中最高到來到 255.5 元，創續歷史新高，市值也同步創高，也帶動誠創、迅杰、創意、世芯 - KY、偉詮電、強茂、京鼎、台勝科、華邦電、凌陽等漲幅也均超過 2%。股王大立光則守平盤之上，呈現狹幅震盪。

鴻海則是另一個推升台股指數的重要指標，由於鴻海將舉行股東臨時會，討論子公司 FII 赴中國 A 股掛牌，也因為中國 A 股本益比較高，市場預期鴻海將有釋股收益可認列，因此提前上演慶祝行情，推升鴻海終場以最高點 96.9 元作收，繼續朝 100 元整數關卡邁進。

另外宏碁也重新啟動漲勢，盤中再以 29.5 元創下 2012 年 10 月以來新高，成交量也來到 12 萬張；國巨也在午盤過後漲幅擴大，一舉收復 10 日線及月線。

分析師林孟漢表示，台股在兩大權值股攻高帶動，市場頗有讓指數守穩 11000 點的企圖，也因此權值股的走勢愈發強勁，預料下周權值股仍將是盤勢主流，尤其是電子股，只要電子股續強，則指數有機維持驚驚漲走勢。