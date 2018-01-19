資金熱潮猛推台積電、鴻海上浪頭 三大法人買超86億元

台股今 (19) 日在台積電及鴻海兩大權值股攜手大漲帶動下，指數持續守穩 11000 點大關，尾盤台指期領先擴大漲幅，終場以 11150.85 點作收。三大法人則是投信持續單獨賣超，賣超 7.03 億元，外資則續買 86.11 億元，自營商買超 7.35 億元，合計買超 86.48 億元。個股方面外資買超重回電子權值，大買面板、台積電與鴻海等重量級個股。

期貨部分，三大法人也是投信單獨偏空，外資加碼多單 746 口，淨部位多單來到 49412 口；投信加碼空單 421 口，淨部位空單來到 28262 口；自營商回補空單 1019 口，淨部位空單降到 4343 口，合計三大法人加碼多單 1344 口，淨部位多單為 16807 口。

面板族群今日依然還是外資加碼主要標的，群創及友達分別高居外資買超首位及第 4 名，台積電及鴻海也是資金湧入指標股，連帶宏碁、仁寶、台達電、華通也都獲得外資加碼。

金融股部分，外資也是持續加碼，雖然不像前兩天全部金控股都獲外資加碼，不過外資仍買超新光金、開發金、永豐金、元大金、富邦金、玉山金、國票金、中信金、華南金、第一金、台新金、合庫金等。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 16 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為群創，買超張數 26827 張，第 2 名新光金，買超 24197 張，第 3 名台積電，買超 22128 張，第 4 名友達，買超 20876 張，第 5 名宏碁，買超 18317 張。6 到 10 名依序為，開發金，買超 10160 張；鴻海，買超 9558 張；永豐金，買超 8703 張；日月光，買超 8206 張；元大金，買超 6903 張。

外資集中市場賣超第 1 名兆豐金，賣超張數 10781 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 9792 張，第 3 名元大滬深 300 正 2，賣超 7598 張，第 4 名聯電，賣超 5064 張，第 5 名台灣大，賣超 3917 張。6 到 10 名依序為，華邦電，賣超 3904 張；強茂，賣超 3711 張；南亞科，賣超 2937 張；中鴻，賣超 2572 張；欣興，賣超 2445 張。

法人表示，外資今日又是出現超過 80 億元以上的買超金額，同時也是連續第 5 天買超，電子權值股重回外資加碼標的，顯示外資力拱指數攻高的企圖心，整體來看，目前在新台幣持續升值的態勢下，資金行情火力猛烈，指數驚驚漲格局應不會有所變化。