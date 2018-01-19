〈鉅亨觀點〉兆豐金66億元慘痛代價 凸顯台灣金融界3大通病

兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀美國分行因涉及洗錢防制疏失，遭紐約金融服務署 (NYDFS) 重罰 1.8 億美元 (約新台幣 57 億元) 後，日前驚爆同項缺失，再遭美國聯邦儲備理事會 (FED) 及伊利諾州金融廳 (IDFPR) 裁罰 2900 萬美元 (約新台幣 8.57 億元)。兆豐反洗錢不力的代價高達 66 億元，而此案件也凸顯台灣金融界內控機制不足、客戶查核不確實以及金融監理薄弱的通病。

兆豐美國紐約分行 2016 年因風險管理、防制洗錢法等法遵作業不足，被處以新台幣 57 億元的罰款，當時震驚金融業，在行政院要求「徹查責任，沒有上限」後，金管會和財政部才「提高警覺」，提出加強總機構對國外營業單位管理、強化內部控制、對董事會監督功能以及對公股代表考核，以及重大事件及早通報董事會等制度改革。

當時，市場不斷出現台灣銀行內控和金融監理漏洞的撻伐聲浪。從過去例子來看，最受爭議的就是永豐金弊案，犯案期間長達 9 年，牽涉金額高達 50 億元；再來，連續爆發的彰化銀行內鬼盜領 2000 萬、詐貸 2 億元，一銀盜領案 8000 萬元、合庫銀詐貸 1 億元，華南銀鼎興牙材 37 億詐貸案，土銀行員盜領 80 萬元以及公股行庫共同出包的獵雷艦詐貸案，核貸金額高達 205 億元。

光是這兩年，就出現多起銀行內鬼盜領案，顯示銀行內控的缺失，而詐貸案件中，更是凸顯銀行查核客戶的不確實。

不過，即便發生獵雷詐貸核貸 205 億元以及永豐金弊案牽扯金額 50 億元，這麼高額的缺失，銀行局仍只能罰 1000 萬，雖說 1000 萬是目前銀行法內稽內控罰款最高金額，但對銀行確實也是不痛不癢，顯示金融監管力道薄弱。

整體看來，其實早在兆豐遭美重罰前，銀行內部的風險管理、內控機制不足，甚至對客戶查核的不確實，就一直存在於金融界，僅是外界普遍「睜一隻眼，閉一隻眼」，直到兆豐案爆發，攸關到國家面子時，內控、法遵等問題才「真正」被正視。而在行政院指示下，金管會和財政部也才提出一連串的制度改革，也難怪立委氣憤地說「主管機關總是慢半拍」。

不可否認的是，兆豐案爆發後，確實為國內金融界上了一課，金控銀行開始加強法遵及風控，其中兆豐金就砸了超過 10 億元，積極進行各項改善計畫，宣導全員法遵文化、落實公司治理，並加強員工訓練，另包括富邦金、國泰金、玉山銀、合庫銀等也陸續開出法遵人才職缺。

所謂的法遵，指的是督促銀行遵循銀行管理法令的人，例如留意銀行網路交易安全、基金交易風險等，而台資銀行為了節省人事成本，過去普遍有法務兼法遵的情形，才會導致兆豐美國分行出現反洗錢的重大缺失。

值得關注的是，兆豐金遭美重罰兩次後，國內銀行內控和法遵提高警覺之餘，金融監理要如何補強，避免兆豐案再次發生，也再再考驗主管機關的監理能力。