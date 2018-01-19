新光保全確定參加台灣電子競技俱樂部ahq A輪投資

新光集團陸續於 2017 年大步跨入數位內容產業後，該集團旗下新光保全 (9925-TW) 副董事長吳昕東，更長期關注電競產業發展，策略確定將對台灣電子競技俱樂部 ahq-eSports Club(ahq) 的 A 輪投資。

至於新光保全這項投資的金額，新光保全主管今 (19) 日表示，將待進一步確定。

新光保全指出，在立法院三讀通過將電子競技納入運動產業發產條例的運動產業項目後，以實際行動投入市場，新光集團希望藉此帶動新光各關係企業、共創新藍海。

新光保全主管指出，台灣電子競技俱樂部 ahq 成軍於 2012 年 9 月，是台港澳知名職業電子競技俱樂部。擁有英雄聯盟、傳說對決、絕地求生及爐石傳說職業戰隊，旗下英雄聯盟多次在 LMS 獲得冠軍，自 2014 年起連續 4 次代表 LMS(台港澳) 參加世界大賽，在 2017 年洲際賽及 S7 世界大賽中，多次擊敗 LCK(韓國) 及 LPL(大陸) 頂級隊伍，更是讓台港澳粉絲激動不已。

另外，在人才培育及產業布局上，ahq 也投入大量資源培養青訓選手、實況主及自製影音節目內容，在電競產業成長初期，ahq 這些布局，都是讓新光保全決定投資的關鍵因素。