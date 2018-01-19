羅尤美：科技業助攻 新興市場重回投資主場

新興市場受到全球景氣回溫的帶動，經濟逐步改善，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，展望 2018 年，在科技產業發展下，新興市場企業獲利成長率預估仍有雙位數水準，可望持續提供股市走揚動能。

羅尤美表示，新興市場經濟歷經 2011 至 2015 年成長放緩、企業獲利下滑後，2016 年初至今，受惠商品價格回升及出口增加，新興市場企業獲利已有明顯改善。而近年來許多新興國家也已採取正統的政策穩定財政狀況，且新興國家成長動能回升，新興市場貨幣已在 2015 年底與 2016 年初，於聯準會真正升息時呈現打底反彈走揚趨勢，未來新興市場貨幣的揚升趨勢，也可望挹注新興股市美元計價報酬。

羅尤美說，過去十年間，新興國家的企業類型也有很大的轉變，從十年前由原物料類股及能源類股主導的新興市場指數，轉變為目前由科技類股所主導，新興市場科技業的成長與進化是主因，而這項轉變將帶來許多機會。其中，2016 年全球網路使用率最高的十個國家中，新興市場占有五席地位，網路科技的發展結合既有產業，搭配新興國家的人口結構優勢，為新興市場帶來更大的成長推動力。

羅尤美進一步表示，新興市場本身的科技產業在近十年間也有明顯的進步，專利申請數在 2015 年占全球比重近五成；全球市值最大的前十大公司，新興市場企業占了兩名 (騰訊、阿里巴巴)，從 MSCI 新興市場指數的產業權重來看，科技類股在 2015 年之後成為指數中的第一大類股，顯見科技產業重要性日漸增加。

此外，2017 年中國的網路盛會雙 11 購物節的單日銷售額來到 253 億美元，遠超過同年美國感恩節、黑色星期五及網路星期一的銷售總額，而中國電動車的登記量在 2016 年也超過美國一倍之多，顯示在科技或新科技應用等領域，新興市場已迎頭趕上。

2017 年全球股市的波動度相對偏低，以新興市場為例，2017 年最大波段修正幅度僅 4.8%，遠低於過去 5 年平均的 18.3% 及過去 20 年平均的 24.1%；然而，2018 年在美國聯準會縮表及升息的影響下，加上新興市場股市已漲到半山腰，預計 2018 年的市場波動將增加，投資難度將遠高於 2017 年，此時投資人更需要慎選優質的投資組合，來掌握新興市場成長契機。