投資中國基金 瞄準新經濟

日前中國官方指出將加強對銀行業的金融監管，隨著未來金融業槓桿升高不易，預期對產業將帶來壓抑。以中國境內指數滬深 300 來看，金融業比重近 4 成，指數表現恐受到波及，反觀由資訊科技帶頭上漲的 MSCI 中國指數，去年來大漲超過 6 成，看好新經濟的消費升級題材持續發酵，以資訊科技類股為投資核心的中國基金才是投資首選。



鉅亨基金交易平台指出，中國銀監會的最新 4 號文內容，有警告銀行不要違背政府政策並向錯誤部門輸血的意味，銀行擔任經濟體中重要造血部門，當央行放出準備貨幣後，銀行透過積極放款來創造貨幣，而創造出來的貨幣則支撐實體經濟成長。

但目前中國債務佔 GDP 比率已經來到 255%，高於新興市場平均的 190%，考量到高債務比率可能引發金融風險，中國政府已多次強調穩健貨幣政策及防範金融風險的重要性。預估未來中國不管是居民、企業或政府部門，潛在債務上升空間都有限，貨幣乘數將因此反轉向下，在金融槓桿難以繼續上升的情況下，避開金融類股為今年佈局中國重點。

鉅亨基金交易平台進一步指出，銀行收入多來自放款利率與存款利率間的差距，當其他條件都不變時，若放存款利率差距上升或放款金額增加時，銀行獲利將因此增加。但根據最新的 4 號文，今年中國銀行放款標準將變嚴格，除了銀行放款金額恐下降外，對於企業品質也會有更高的要求，包括放款給高風險公司的利率較高，也意味平均放款利率的降低，主要收入面臨下滑風險，金融業獲利不樂觀。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪認為，佈局中國股市，投資人可透過境內或境外的標的，境內投資標的多為上海證券交易所或深圳證券交易所上市的 A 股。

而境外標的，除了於香港證券交易所上市的 H 股外，還有選擇於美國證券交易所上市的中國企業。除了交易所不同外，境內標的多集中於金融類股，而境外則由資訊科技類股主導。對於看好新經濟及消費升級的投資人，以資訊科技類股為投資核心的中國基金才是上選。

朱挺豪指出，從 2017 年以來，在都以美元計價的標準下，代表舊經濟的滬深 300 指數上漲 37%，新經濟的 MSCI 中國指數則上漲 62.1%，隨著供給側改革效果的消散及趨嚴的金融監管，新經濟可望繼續打敗舊經濟，投資人佈局中國別選錯。