【先機環球投資】先機觀點：行為偏誤

先機環球股票投資團隊主管何尹恩 (Ian Heslop) 與先機環球投資全球股票投資董事韋斯汀 (Justin Wells) 認為行為財務學與主動式投資息息相關。

芝加哥大學經濟學教授塞勒獲得 2017 年諾貝爾經濟學獎。身為行為財務學的研究先驅，塞勒跳脫傳統的計量經濟學模型，證實從心理學角度論證投資人行為的重要性

近幾十年來，塞勒的觀點已漸漸成為主流。行為財務學與主動式投資管理息息相關，有助於我們瞭解投資人為什麼會做出不理性、甚至是錯誤的決策－尤其是短期的決策。

人類的大腦不是冷冰冰的計算機，因此我們能夠面對複雜、甚至無法預測的世界。

人類發展出啟發式決策法，加速制訂決策的過程。啟發式決策法左右投資人的行為，而影響啟發式決策法的關鍵因素則是情緒與直覺。人類的大腦會依據不完整的資訊，自行填入空缺並建構觀點，故此可能會出現偏差或誤判的看法。行為財務學的研究結果顯示，人類具有趨避風險的特性：損失帶來的痛苦大於獲利帶來的愉悅。然而，這種風險趨避的天性可能會使得投資人在面對損失時，展現出追求風險的行為。

許多行為經濟學家認為，啟發式決策法不是個好習慣，因為人們可能因此停止理性的論證，最後造成認知上的錯覺或是錯誤的觀點。由於大腦不一定會呈現事情的真相，因此我們的決策可能會因此出現失誤。然而，要是沒有啟發式決策法，人類也無法有效地進行決策。

每個人都會犯錯，但是我們也能夠修補錯誤－經常都是靠大腦的論證能力加以修補。修正錯誤需要時間，且常需要透過不斷的學習。

在先機環球股票團隊，我們運用主動式的投資流程，掌握市場效率不彰的特性，發掘股價是否受到投資人行為偏差的影響而背離基本面價值。

我們的投資流程以動態、不受約束的方式利用這些行為偏差，運用多種投資風格以消除情緒與主觀意識對於選股紀律的影響。

◆ 傳統經濟學理論的迷思

經濟人（HOMO ECONOMICUS）

經濟人意指百分百理性、以自身利益為出發點、能夠完美處理資訊之人類思考模式。18 世的紀蘇格蘭經濟學家亞當史密斯認為，追求自身利益乃是自由市場運作的推手。

破除迷思：事實上，投資人行為受到各種社會與心理因素的影響，其中包括同儕的意見、社會規範、媒體、與自身個性及情緒。

效率市場假設

效率市場假設意指資產價格完美反映所有可得之資訊，且永遠以公允價值進行交易。效率市場假設與經濟人的概念息息相關，因為只有百分百理性的投資人才能夠完美處理所有相關的資訊。

破除迷思：批判效率市場假設的人提出證據，指出投資人對於新資訊的反應過度或不足，且會展現羊群效應等其他行為偏差。



市場均衡

「市場均衡」意指供給與需求達成平衡關係，造就價格的穩定性。亞當史密斯與許多後世經濟學家認為自由的市場便是均衡的市場。

破除迷思：對於擁護「市場均衡」理論的專家而言，市場崩盤是一種難以解釋的現象。經濟學家明斯基曾提出金融不穩定性假設，但一直等到 2007 年－2008 年金融危機爆發後，才開始為人所重視。

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