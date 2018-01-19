【富蘭克林】新興市場重回主場，金磚四國當仁不讓

受到全球主要經濟體經濟數據強勁與能源原物料商品價格上漲鼓舞，全球股市延續去年來漲勢表現氣勢如虹，新興股市更在三大新興市場同步大漲帶動下，創下 2012 年以來最佳開年漲勢。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金暨新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，相較成熟市場，新興市場的人均 GDP 仍有很大成長空間，加上人口結構優勢，成長性優於成熟市場，貿易佔全球比重也日益增加。更重要的是，歷經 2011~2015 年這段新興市場經濟成長放緩、企業獲利下滑期間後，2016 年初至今，受惠於商品價格回升及出口增加，新興市場企業獲利已有明顯改善，展望 2018 年新興市場企業獲利成長率預估仍有雙位數水準，可望持續提供股市走揚動能。

伽坦．賽加爾表示，2018 年即便面臨美國聯準會升息與縮表、歐洲央行縮減 QE 等貨幣政策正常化環境，但這樣的政策走向主要奠基於經濟環境改善，此將有利拉抬新興市場出口動能，以歷史經驗觀察，美國升息期間整體新興市場貨幣即呈現同步上揚趨勢而非貶值。近年來許多新興國家也已採取更為正統的政策穩定財政狀況，隨著新興國家成長動能回升，新興市場貨幣已在 2015 年底與 2016 年初，於聯準會真正升息時利空出盡呈現打底反彈走揚趨勢，未來新興市場貨幣的揚升趨勢也可望挹注新興股市美元計價報酬。

亞洲在三大新興市場中，以其成長動能強勁、財政體質優異以及科技進展等利多，投資前景獲投資人認同不在話下，然而，伽坦．賽加爾指出，拉丁美洲市場中的巴西，在歷經兩年半衰退後，經濟已開始逐步復甦、失業率降低，而消費成長則是帶動經濟復甦的主要力道，執政者致力推動退休金改革等重大政策改革，巴西正向的經濟動能及降息政策皆有利企業獲利成長。再者，成熟歐洲經濟復甦連帶刺激新興歐洲國家的經濟表現，特別是俄羅斯受惠央行降息循環與薪資成長帶動消費動能提升，國際油價走揚更為俄國經濟利多支撐，俄羅斯股市低本益比、高股利率的優勢將更為彰顯。

富蘭克林證券投顧指出，全球股票型基金於新興市場配置，相對大盤減碼仍接近五個百分點，顯示基金經理人對於新興市場前景信心雖有回升，但實際配置卻相對保守卻進，然而，新興經濟體 2018 年前景看佳又較具備評價面優勢，建議投資人不妨透過金磚四國股票型基金或全球新興市場股票型基金佈局，以各國產業結構與資源多元性，掌握股市輪動行情，也降低投資單一市場波動風險。

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