【大慶證券】投顧盤前－台積電法說優於預期  電子股輪番上攻



◆盤勢分析

昨日美股在能源和家電股走勢疲弱下收低，僅費半上漲 0.46% 續創新高，美企業財報陸續公布，短線持續牽動盤面走勢。美鋁因財報不如預期大跌 7%，奇異下跌 3.3%，反觀台積電法說優於市場預期，台積電 ADR 大漲 3.34% 帶動費半走揚，美半導體設備廠也普遍收紅，研判今日電子股將仍為盤面主流。美政府關門問題短線或將影響美股震盪，但股市終將回歸於企業獲利本質上，短線上只要 10 日均線不破，美股多頭有望延續。

昨日台積電在費半大漲，加上市場樂觀看待法說下大漲 2.69%，激勵台股上漲 66 點收在 11071 點，成交量 1521 億。指數雖再創波段高，但留長上影線，多頭高檔收倒錘線為可能轉折的訊號，今日走勢格外重要，只要能出現實體紅 K 收復高點 11122 點，即可確認指數僅為遇到高檔賣壓，多頭創高格局不變，但若收盤跌破昨日實體紅 K 低點 11048 點，那短線上可能回測 1/15 的跳空缺口支撐，不過即便回測，只要缺口下緣 10899 點未遭回補，短多格局不變。

觀察盤面，台積電股價創歷史新高，激勵電子股普遍走揚。矽晶圓族群的台勝科、環球晶、合晶，MOSFET 的大中、尼克森，記憶體的南亞科、威剛，半導體設備的翔名，AI 相關的聯發科、世芯 - KY、創意等均連帶受惠走高，此外，近期表現較弱勢的被動元件族群如國巨、華新科也出現止跌反彈走勢。Gartner 預估，全球半導體市場規模將由 2017 年的 4197 億美元成長 7.5% 至 2018 年的 4510 億美元，市場維持成長態勢，台積電法說公布，2017 年全年 EPS 13.23 元，再寫歷史新高紀錄，同時台積電預估，第一季營收約季減 8~9%，符合市場預期淡季不淡，且毛利率與營利率有望較市場預期高，今年美元營收可望年增 10%~15%，優於全球業界平均成長，研判在台積電帶動下，短線電子股仍為盤面主流，矽晶圓、3D 感測、IC 設計、5G、車電、電競、LED、AI、面板等皆是可留意的焦點。傳產部分，紡織成衣中的儒鴻、聚陽在經過整理後昨日齊漲，原物料的塑化、鋼鐵族群如台塑四寶、大成鋼、中鋼等，雖進入漲多休息，但外資持續買進，且產品報價維持高檔，有高檔盤堅味道，研判待技術指標修正後，將重新加入輪動再啟攻勢。不過指數目前位階較高，因此須留意高檔賣壓，操作上不建議過度追高，建議尋找位階較低、股價經過修正且籌碼安定個股，設好停損停利點，防範指數漲多拉回的多殺多風險。

