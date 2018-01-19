美股盤中─ 道瓊下跌逾100點 自歷史高點下滑

美國股市週四走低，道瓊下跌達 103 點，投資人消化昨日大幅的漲勢。

分析師說，股市依舊屬漲勢，投資人的樂觀氣氛仍在，但並非高度樂觀。

台北時間 00:13

道瓊工業平均指數下跌 84.14 點或 0.32% 至 26031.51。

Nasdaq 指數下跌 2.07 點或 0.04% 至 7296.21。

S&P 500 指數下跌 3.79 點或 0.13% 至 2798.82。

週三，主要指數創新記錄高點，擺脫了前一日大幅反轉走勢的衝擊。道瓊收盤首度突破了 26000 點，S&P 500 則首度突破 2800 點。

美國股市今年開年表現強勁。2018 年以來，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 上漲至少 4.8%，擴大去年的強勢漲幅。

美國股市今年上漲，支撑包括美國經濟樂觀，及預期財報季強勁。目前為止，財報季初期確實表現良好。

至週三為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，78% 每股獲利優於預期，89% 營收優於預期。

摩根士丹利銀行與 BB&T 公司週四公布獲利與營收均高於預期。其股價雙雙上漲。

分析師說，股市尚未完全反應經濟與企業獲利成長的利多，尤其近來還有稅改法案的支撑。

川普總統於上個月簽署了稅改法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。