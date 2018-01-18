高盛Q4交易收入 金融風暴後最糟 10年來首度市值低於大摩

高盛於 (GS-US) 公佈第 4 季財報，由於 FICC 業務 (固定收益、外匯與大宗商品) 營收大幅減少，導致高盛股價下跌，10 年來，市值首度被大摩 (MS-US) 超越，此外，稅改帶給銀行業的負面影響，拉低高盛的總收入。

大摩的市值，10 逾年以來首度超越高盛

高盛 17 日收盤價格為每股 253.65 美元，市值為 994 億美元，略低於大摩的市值，終結高盛從 2006 年 10 月 23 日以來，連續 4105 天的市值領先。

高盛股價日線走勢圖

由於美國稅改通過的影響，高盛表示在當季提領 44 億美元的非現金費用，因此影響淨利，第 4 季每股虧損 5.51 美元，若移除稅改的負面影響，每股盈餘為 5.68 美元，高於預期的每股 4.91 美元。

高盛第 4 季的 FICC 業務營收，較前一年同期大幅下滑 50%，營收為 10 億美元，低於預期的 12.8 億美元。股票交易業務同樣表現低迷，營收為 13.7 億美元，預期為 15.1 億美元。

在一系列災難中，投資銀行業務是高盛的救星，營收為 21.4 億美元，預期為 16.4 億美元。

整體來說，高盛第 4 季的交易收入為 23.7 億美元，低於預期的 27.6 億美元，為金融風暴以來，表現最糟糕的一季。