免疫藥商賽基「大採購」再傳欲收購CAR-T大廠朱諾

在近期舉辦的摩根大通 JP Morgan 年度醫療保健大展 (Healthcare Conference) 中，免疫醫療製藥商賽基 (Celgene) 以 70 億美元併購擁有 JAK2 抑製劑 fedratinib 的 Impact Biomedicines 之後，Celgene (CELG-US) 再把炮火瞄準了免疫細胞療法 CAR-T 生化醫療公司朱諾 (Juno Therapeutics)(JUNO-US)。

Juno 週三 (17 日) 收盤股價聞升暴漲 51.86% 來到每股 69.25 美元。

Juno 股價日線走勢圖

Celgene 表示，希望藉由併購 Juno 以吸收具有潛力的 CAR-T 療法。雖然雙方尚未確認此項傳言，但原本市值 50 億美元的 Juno 突然貴了 20 幾億美元 (現價 79 億美元)，恐怕將讓 Celgene 破費一番。

報導指出，此併購案的成功機率甚高，因 Celgene 曾於 2015 年投資 Juno 一項 10 年、10 億美元的 CAR-T 療法。2017 年 9 月的財報顯示，Celgene 持有 Juno 9.7% 股權。

目前 CAR-T 療法市場相當競爭，2016 年因臨床實驗病患的死亡使 Juno 短暫暫停了代號 JCAR015 的研究。 CAR-T 市場中現以 Gilead (GILD-US) 花 120 億美元收購的 Kit Pharma、及諾華 Novartis (NVS-US) 處於領先的地位。

Juno 手上的新王牌藥品代號為 JCAR017，主要治療難治 / 復發型非何杰金氏淋巴瘤 (relapsed or refractory (r/r) aggressive B-cell NHL)，有望年底獲得美國 FDA 認證。

JCAR017 的全病患客觀緩解率 (Objective Response Rate，ORR) 為 76% (41/54)，而完全緩解 (Complete Response，CR) 則為 52%，可謂相當的高，雖然有位 82 歲病患在使用了該藥之後於第 23 天後死亡。

客觀緩解率 ORR 是第二期臨床實驗的主要療效評價指標，但一般不作為第三期臨床試驗的主要療效指標。

投資銀行 Jefferies 分析師提道，併購對 Celgene 來說是好事，未感到意外。因 Celgene 已擁有部份股份，預計併購金額為 70 億美元至 95 億美元。

Celgen 週三 (17 日) 收盤股價下跌 2.67% 來到 102.02 美元。