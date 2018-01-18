川普「邀功」：蘋果現金回流是美國的巨大勝利

摘要：川普怎麼會錯過往自己臉上貼金的絕佳機會呢？在蘋果宣布了稅改法案簽署後企業公布的最大支出計劃之一之後，川普迅速發貼說，這是「美國工人的巨大勝利。我承諾過，我的政策會讓企業帶回大量金錢。」

蘋果公司周三發布了重磅計劃，川普怎麼會錯過這種往自己臉上貼金的絕佳機會呢？

蘋果公司將在美國設立新園區，作為未來五年在美投資 300 億美元計劃的一部分，還將匯回一部分海外現金，為此預計將需要繳納一次性稅款 380 億美元。根據最新的 15.5% 稅率，蘋果計劃匯回的資金高達 2450 億美元，幾乎相當於其在海外持有的所有現金（2523 億美元，在美國企業中居於榜首）。

這是川普簽署稅改法案之後，美國企業公布的最大規模支出計劃之一。

為此，身為總統的川普（Donald Trump）洋洋得意。他在 twitter 上說，蘋果公司將從海外帶回數千億美元的決定是「美國工人們和這個國家的巨大勝利！」

「我老早就承諾過，我的政策將使得像蘋果這樣的企業往美國帶回大量金錢。很高興看到蘋果公司跟進了減稅政策。」

不止如此，短短 5 分鐘之後，他又特意為了飛雅特 - 克萊斯勒（Fiat Chrysler）宣布將把重型皮卡生產工廠從墨西哥遷移到美國密西根州而發了一條推文：「在競選時，我就發誓要讓美國再次偉大，將商業和工作帶回美國。我很驕傲地看到，克萊斯勒將工廠搬到了密西根，那裡擁有如此多的偉大的美國工人們！」

無論蘋果決定匯回收入的決定是不是直接來自於川普稅改政策的影響力，至少他們決定增加在美投資可以說真的是川普的「功勞」。畢竟，從經濟效益角度來說，在美國生產 iPhone 是不切實際的，或者說不符合企業利益最大化的需求。

自從 2016 年美國總統大選以來，川普就盯上了蘋果公司，在競選中曾抨擊蘋果將生產外包。他施加給這家公司要求他們在美國投資的壓力不斷增大。川普要求蘋果在美國建一座工廠。他去年表示蘋果 CEO 庫克已承諾在美國建三座製造廠。

蘋果周三表示，預計現有園區招聘和開設新園區將在美國創造 2 萬個新就業崗位，再加上納稅以及與位於美國的供應商開展業務往來，未來五年將為美國經濟貢獻 3500 億美元。

路透熱點透視專欄文章預估，過去五年，蘋果可能在美國增加了 2.4 萬個工作崗位。

投資者不用擔心上述 380 億美元資金匯回稅款會對蘋果公司本季度的現金流造成嚴重影響，因為他們去年 11 月就宣布，已撥出 363 億美元用於支付其海外現金的遞延稅，為最終將這些現金調回美國時繳納稅款做準備。

就職於 Atlantic Equities 的 James Cordwell 表示，蘋果在美國的投資計劃使公司能夠比較容易地向股東返還更多現金，「直接把現金返還股東可能在政治上有些敏感」，而宣布這項支出可能是蘋果在設法解決這個問題。

機構對蘋果的資金匯回計劃普遍給出了正面評價。Longbow Research 分析師 Shawn Harrison 說，他們看好現金匯回的可能性，以及較低的稅率和臨近 2019 年正面業績修正的潛力。

美銀美林分析師 Wamsi Mohan 當天將蘋果目標價從 180 美元上調至 220 美元，幾乎是華爾街投行中最高的價位，較周二收盤價溢價 25%。

不過，近期持續傳出的砍單消息讓蘋果公司股價前景蒙上陰霾，Shawn Harrison 周三就將該股評級下調到了中性。

蘋果公司計劃於 2 月 1 日發布第一財季的業績。

『新聞來源／華爾街見聞』