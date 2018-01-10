超越現代 韓國製藥公司Celltrion市值7天大增80億美元

韓國製藥公司 Celltrion，主要營利模式為製造專利已經過期的藥物相似藥，日前由於新藥在歐洲上市，以及政府鼓勵投資 KOSDAQ 等利多，市值在 7 天內暴漲 9 兆韓元 (84 億美元)，超越現代，成為韓國上市公司中，市值排名第三的公司。

Celltrion 股價日線走勢圖

Celltrion 股價成長主因為，去年在歐洲發行治療血癌新藥，分析師指出市場反應良好，使公司的前景看好，此外，南韓政府鼓勵投資創業板市場 KOSDAQ，Celltrion 於此掛牌，進一步的拉升公司股價。

Celltrion(091990-KOSDAQ) 市值漲至 37 兆韓元，超越南韓最大的汽車製造廠現代 (005380-KR)，而市值排名第一的為三星電子 (005930-KR)，第二為半導體公司 SK 海力士 (000660-KR)。

實際上，Celltrion 加上兩家子公司 Celltrion Healthcare 與 Celltrion Pharm 的市值，已接近 SK 海力士的 53 兆韓元。

Celltrion 的股價漲勢超越三星以及 KOSPI 指數漲幅

Eugene Investment & Securities 分析師 Han Byung-hwa 表示：「過去常有投資者做空它們的股票，因為對它們的事業體感到質疑，但買入它們股票的人，還是遠大於做空的人。」