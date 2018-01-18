【異動股】中字頭個股集體拉升 中國交建(601800-CN)漲超6%

臨近午盤，中字頭個股集體拉升，截止發稿，中國交建(601800-CN)大漲6.18%報14.44元，中國建築(601668-CN)漲4.32%報10.15元，中工國際(002051-CN)漲3.43%報18.68元，中鋼國際(000928-CN)、中材國際(600970-CN)、中國鐵建(601186-CN)、中國重汽(000951-CN)等股均漲超2%，中國中鐵(601390-CN)、中國電建(601669-CN)等個股紛紛走強。

1月17日的國務院國資委“2017年央企經濟運行情況”發布會、1月15日的中央企業及地方國資委負責人會議均提出：2018年要做好有色金屬、船舶制造、煉化、建材等行業化解過剩産能的工作。在國資改革專家看來：“這四個行業成為了2018年去産能的新目标，因而也將是重組與混改的重要領域。”此外，通信、化工、海工裝備、環保等領域的央企重組也備受市場期待，特别是環保産業，或將成為整合的新重點。

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