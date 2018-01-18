湯森路透首次發表全球百大科技領導企業名單 微軟稱冠

路透1月17日 - 湯森路透(TRI.TO)周三發表其首份“全球百大科技領導企業”名單，由微軟(MSFT.O)稱冠，英特爾(INTC.O)及思科(CSCO.O)緊追在後。

這份名單選出財務傑出及組織穩健的頂尖科技企業。其他躋身前10大的美國科技巨擘包括蘋果(AAPL.O)、Alphabet Inc(GOOGL.O)、國際商業機器(IBM)公司 (IBM.N)及德州儀器(德儀)(Texas Instruments)(TXN.O)。

台積電(2330.TW)、思愛普(SAP)(SAPG.DE)及埃森哲(Accenture) (ACN.N)也都名列前10強。

其余90家企業並未排名，但上榜的還有亞馬遜(AMZN.O)及Facebook Inc (FB.O)等。

這份名單的演算法涵蓋28個項目，衡量八種指標表現：財務、管理、投資者信心、風險與抗壓性、法律合規、創新、人文與社會責任、環境影響、及聲譽。

評估過程中，技術創新部份是根據各企業的專利活動，企業的公眾聲譽則根據新聞報導及社交媒體看法。

納入評選的科技企業僅限於年營收10億美元以上。

名單上的百大科技公司中，45%的總部設於美國。日本及台灣各有13家，同時並列第二多；之後為印度，有五家。

以洲別來看，北美洲以47家居冠，其次為亞洲的38家，歐洲有14家，澳洲有一家。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)