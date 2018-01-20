美元加速走貶，數百億外資熱錢伺機前進台股，未來能獲外資買盤大力加持的個股，行情也自然不容小覷。

【文／林麗雪】

資本市場上，大戶買盤總能透露趨勢投資，要在台股市場獲利，跟著大戶走，往往不會錯得太離譜。

但大戶有許多不同面向，大股東外，三大法人中，又以占台股持股比重達四成的外資，更是大戶中的大戶，外資不僅對台股大盤、甚至對個股，都有舉足輕重的影響力，今年，在美元指數持續走貶的壓力下，加速國際資金流往東北亞市場，外資勢必再發揮喊水會結凍的影響力，那麼，在去年大買台股一五五二億元之後，今年，外資在台股又將如何興風作浪？

台股站上史上最長萬點紀錄，當國內投資人隨時居高思危之際，今年以來短短不過兩周的時間，外資再匯入台股十九．二五億美元（至一月十一日止），約五七○億台幣，但據統計，今年以來至一月十六日止，外資累計僅買超台股二六六億元，一來一往估計仍有至少三百億元的外資熱錢正伺機前進台股。

央行每周公布的外資淨匯入匯出金額，主要是依據外國機構投資制度設計而來，進出口及大型外資企業併購並不計算在外資匯入匯出的統計金額內，也因此，一直以來，外資資金匯入與台股市場的連結度相當高，而外資匯入的資金雖會暫時停泊在貨幣市場上一些時間，但最終還是會進場買台股。

今年以來，美元加速走貶，美元指數從去年底的九二．二九七一路跌至九○．二七九，短短不過兩周，波動逾二％，美元走弱的背景下，加速資金逃離美元市場，造成台幣走升、外資積極匯入情況，包括匯銀人士及國際機構法人都認為，這樣的情況將持續，在未來一段時間台幣及台股要隨時做好迎接熱錢的準備。

做好迎接外資熱錢準備

據統計，去年全年外資總計買超台股一五五二．六二億元，雖是近年外資買超的大量，但和顛峰時期外資年度總買超金額動輒三千億元仍相去甚遠，甚至，以往外資布局亞洲，台股往往是最大買超國，但去年外資在台買超金額落後印度的八○．一四億美元、及南韓的五六．二六億美元，去年全年來看，外資布局台股，還是稍稍落了隊。

外資機構法人直言，去年國際資金對於東北亞市場確實相對保守，但今年「金髮經濟」持續有利於新興市場企業獲利回升下，外資熱錢將加速前進台股，台股今年不致在外資加碼亞洲市場中再度掉隊。

然台股去年雖風光一整年，不少科技股光芒重現，但檢視全年，外資實際買賣超及持股比率增減，卻可能和大家認知的有所不同。

以台積電來說，去年全年總結下來，外資僅小買一萬三五○七張，持股比率則僅微增○．一四％；去年底外資賣不停的鴻海，全年外資總結也僅小賣九萬八八三一張，持股比率僅小減○．一八％，外資在重量級權值股的持股比重增減幅度並不如大家想像的大。

來源：《先探投資週刊》 1970 期

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